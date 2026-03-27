Windows 11 26H1 KB5079489: molte novità per pochi utenti

Insieme a quello per Windows 11 25H2/24H2, Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5079489 per Windows 11 26H1. Le novità sono piuttosto numerose e riguardano diversi componenti del sistema operativo, ma possono essere sfruttate da pochi utenti. Come è noto, Windows 11 26H1 è preinstallato solo sui dispositivi con i processori Snapdragon X2 di Qualcomm.

Novità dell’aggiornamento KB5079489

Essendo un aggiornamento opzionale non viene scaricato e installato automaticamente da Windows Update, ma è necessario un intervento manuale. Molte novità sono già disponibili per Windows 11 25H2/24H2. Una di esse è il test di velocità della connessione nella barra delle applicazioni. Si può avviare cliccando con il pulsante destro del mouse sull’icona della rete nell’area di notifica. Il test verrà eseguito nel browser predefinito.

Microsoft ha migliorato anche la funzione di ricerca nella barra delle applicazioni. Le intestazioni di gruppo mostrano ora il numero di risultati. Inoltre è possibile visualizzare in anteprima i risultati della ricerca passando il puntatore su un risultato e selezionando Anteprima per visualizzare il contenuto senza aprirlo.

Altre novità di rilievo sono il supporto per Emoji 16.0, l’apertura a schermo intero della pagina delle impostazioni dei widget, il supporto delle immagini WebP per gli sfondi del desktop, il controllo di panoramica e inclinazione per le fotocamere compatibili, l’attivazione predefinita della funzionalità Quick Recovery Machine per i dispositivi con Windows 11 Professional e l’integrazione del tool Sysmon (System Monitor) che consente di rilevare gli eventi e individuare eventuali malware.

Ci sono inoltre diversi miglioramenti per Esplora file, Windows Update, stampa, display, schermate di accesso e login. L’aggiornamento può essere scaricato anche dal Microsoft Update Catalog scegliendo l’architettura corretta (arm64). Al termine dell’installazione, la build di Windows 11 26H1 sarà 28000.1764.