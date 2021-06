Windows 11: da Microsoft un indizio in stile ambient

Se non è ufficiale, poco ci manca: Windows 11 sarà quasi certamente presentato il 24 giugno con un evento organizzato appositamente da Microsoft (alle 11 am ET), che oggi torna a stuzzicare la nostra curiosità con un video alquanto particolare, caricato sul canale ufficiale YouTube della piattaforma.

Suoni di avvio o musica ambient? Un indizio su Windows 11

Il titolo è “Startup Sounds – Slo-fi Remix” e lo si può guardare, anzi sentire, in streaming qui sotto. Include i suoni di avvio che hanno accompagnato l'evoluzione del sistema operativo nelle versioni 95, XP e 7, ma riprodotti con una velocità rallentata del 4.000%. Il risultato è qualcosa di molto vicino alla musica ambient, perfetta per una decina di minuti di relax. Pardon, 11.

È proprio la durata della clip, 11 minuti esatti, a suggerire l'arrivo di Windows 11, già protagonista di altre indiscrezioni nelle ultime settimane.

Restando in tema, a fine maggio un ex componente del team al lavoro su Windows ha spiegato perché la piattaforma non ha più un suono di avvio.

La scomparsa è avvenuta con il lancio di Windows 8. O meglio, durante i lavori sulla realizzazione della piattaforma. Nel 2008, impegnato sul progetto poi sfociato nella linea Surface, il gruppo di Redmond ha dovuto fare i conti con la consapevolezza che i PC desktop stavano perdendo quote di mercato in favore dei laptop e dei dispositivi portatili (in quegli anni stava avvenendo la rivoluzione iPhone): apparecchi non più fermi su una scrivania, ma trasportati ovunque dagli utenti e accessibili in qualunque momento. Da lì la consapevolezza che l'audio riprodotto a ogni boot, in alcune occasioni, costituisce più un disturbo che non un valore aggiunto.

Per registrarli, nel tempo la software house si è affidata a musicisti di spessore come Robert Fripp dei King Crimson (per Windows Vista) e Brian Eno, padre del genere ambient (per Windows 95).

Windows 11 potrebbe essere ciò che fino a oggi abbiamo identificato con il nome in codice Sun Valley, il corposo aggiornamento per Windows 10 in arrivo nella seconda parte dell'anno, caratterizzato da un importante restyling dell'interfaccia.