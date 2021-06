Windows 10: il Patch Tuesday di giugno in download

In modo più o meno puntuale, ha preso il via la distribuzione del nuovo Patch Tuesday per Windows 10, l'aggiornamento cumulativo confezionato da Microsoft per il suo sistema operativo. Per dare il via al processo di download e installazione non serve far altro che aprire Windows Update e seguire le istruzioni.

Disponibile il Patch Tuesday per Windows 10

Il pacchetto è contrassegnato come KB5003637 per le edizioni 2004 (build 19041.1052), 20H2 (build 19042.1052) e 21H1 (build 19043.1052) della piattaforma. È disponibile anche per quelle precedenti: KB5003635 su 1909 (build 18363.1621), KB5003646 su 1809 (build 17763.1999), KB5003638 su 1607 (build 14393.4467) e KB5003687 su 1507 (build 10240.18967).

Inclusi fix per problemi riguardanti la sicurezza (risolte oltre 50 vulnerabilità, 7 delle quali di tipo 0-day) e miglioramenti in termini di prestazioni. C'è anche una nuova funzionalità, per coloro che non hanno ancora avuto modo di sperimentarla: si tratta del box Notizie e Interessi (nello screenshot qui sotto) che si posiziona nella barra delle applicazioni. Dita incrociate sperando che non compaiano bug in seguito all'aggiornamento.

Quello di giugno è un mese importante per Windows 10 e più in generale per il futuro della piattaforma: tra due settimane esatte andrà in scena l'evento in cui sarà svelata la nuova generazione del sistema operativo, caratterizzata da un restyling dell'interfaccia e da altre caratteristiche inedite che al momento il gruppo di Redmond non ha reso note. Ci sono dubbi su quello che sarà il nome scelto per identificarlo: le ipotesi sono Windows 11 e Windows Sun Valley.