Windows 11: il Patch Tuesday di settembre in download

Ha preso il via il rilascio dell’aggiornamento KB5017328 per Windows 11: si tratta del Patch Tuesday rilasciato da Microsoft in questo mese di settembre e che porta il sistema operativo alla build 22000.978. Il consiglio è quello di scaricare e installare il pacchetto non appena possibile, poiché include le correzioni per un totale pari a ben 63 falle riscontrate nel codice, una delle quali già presa di mira da un exploit.

KB5017328: il Patch Tuesday di settembre per Windows 11

La procedura può essere avviata attraverso lo strumento Windows Update integrato nella piattaforma oppure in modalità manuale passando dal Microsoft Uptate Catalog. Richiede almeno qualche minuto per il download e per la successiva applicazione, a seconda della velocità della connessione e delle risorse hardware disponibili. Come sempre in questi casi, al termine è necessario eseguire un riavvio.

La vulnerabilità già forzata da un exploit citata in apertura è CVE-2022-37969, descritta come Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability. Scoperta dai ricercatori di DBAPPSecurity, Mandiant, CrowdStrike e Zscaler, consente a chi esegue l’attacco di ottenere un accesso con privilegi System. Un’altra falla i cui dettagli sono già stati diffusi (ma a quanto pare non ancora sfruttata) è CVE-2022-23960 o Arm: CVE-2022-23960 Cache Speculation Restriction Vulnerability.

KB5017328 include anche una serie di altri miglioramenti e fix, alcuni dei quali inerenti alla gestione delle stampanti USB, al download delle applicazioni dallo store ufficiale, al funzionamento degli accessori audio Bluetooth e alla IE Mode del browser Edge. Corretto inoltre un bug relativo al login con account Microsoft introdotto per errore con l’update KB5016691.

Stando alle ultime indiscrezioni circolate, si tratterebbe dell’ultimo Patch Tuesday rilasciato per Windows 11 prima dell’arrivo di 22H2, stimato intorno al 20 settembre. Con tutta probabilità, ne sapremo di più a breve.

Patch Tuesday anche per Windows 10

Debutto odierno anche per l’aggiornamento cumulativo mensile destinato a Windows 10, identificato come KB5017308 o KB5017315 a seconda della versione del sistema operativo installata. In questo caso, tra le novità introdotte trova posto anche una protezione migliorata contro la minaccia dei ransomware.

