Windows 11 KB5039212 corregge le distorsioni video nei browser

La scorsa settimana, Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento KB5039212 per Windows 11, quello che porta la versione 23H2 del sistema operativo alla build 22631.3737 e la precedente 22H2 alla build 22621.3737. Oltre alle novità già descritte, il pacchetto include la correzione di un bug piuttosto fastidioso che causava distorsioni nella riproduzione dei video all’interno dei browser Chrome ed Edge (e, più in generale, in tutti quelli basati su Chromium).

Bug video risolto da Windows 11 KB5039212

Il problema si è verificato per lungo tempo sui PC con una scheda video NVIDIA. Stando ai feedback raccolti, la responsabilità era da attribuire alla gestione dell’alimentazione. Si manifestava con una sorta di effetto scacchiera tale da compromettere la qualità del filmato o, in alcuni casi, con una riproduzione non ottimale dei file.

La conferma della risoluzione arriva anche da un passaggio del documento pubblicato sul sito del supporto ufficiale (riferito inizialmente a KB5037853, da fine maggio nel canale Preview).

Questo aggiornamento risolve un problema che distorce parti dello schermo. Accade quando utilizzi un browser basato su Chromium per riprodurre un video.

Non è chiaro in che modo Microsoft abbia corretto il bug agendo sul codice del sistema operativo.

Le altre novità dell’aggiornamento

Risoluzione di questo problema a parte, l’aggiornamento è piuttosto ricco e contiene novità importanti. Una di queste, in realtà, è un ritorno: si tratta del supporto al drag-and-drop in Esplora file. Ci sono poi modalità inedite per la gestione dell’account, l’aggiunta dei dispositivi PC e Xbox nella pagina Dispositivi collegati e la creazione di codici QR nella finestra dedicata alla condivisione degli elementi.

Chi ancora non lo ha fatto, può effettuare download e installazione di KB5039212 per Windows 11 semplicemente avviando l’utility Windows Update e controllandone la disponibilità. In alternativa, è possibile scaricare il pacchetto dal portale Microsoft Update Catalog ed eseguire l’operazione in modalità manuale.