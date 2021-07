Windows 11 on ARM su Raspberry Pi 4: si può fare

Qualcuno è riuscito a installare Windows 11 sullo smartphone Lumia 950 XL, qualcun altro su Raspberry Pi 4. Quest'ultimo è il caso di Mario Bălănică, che su GitHub propone l'iniziativa in grado di portare il nuovo sistema operativo di casa Microsoft sulla celebre scheda.

Raspberry Pi 4 può far girare Windows 11 on ARM

La versione della piattaforma utilizzata è quella on ARM, completa dell'esperienza desktop e dell'emulazione. Le istruzioni per installarla sono le stesse già descritte sulle pagine del sito ufficiale del progetto per Windows 10, con la differenza che in questo caso è necessario utilizzare la build 22000.51 (la Insider Preview) di Windows 11 rilasciata nei giorni scorsi dal gruppo di Redmond. L'immagine ARM64 può essere scaricata da UUP Dump. Chi ha avuto modo di metterlo alla prova segnala prestazioni inferiori rispetto ai dispositivi con processore Snapdragon, ma soddisfacenti. Necessaria una versione con almeno 4 GB di RAM.

Il lancio di W11 è previsto entro la fine dell'anno, in data 20 ottobre stando ad alcuni indizi emersi in seguito alla presentazione. Già confermato invece che il rollout dell'aggiornamento per i PC che al momento impiegano W10 sarà gestito da Microsoft tra la fine del 2021 e la metà del 2022, a patto che questi soddisfino una serie di requisiti hardware.

È possibile eseguire un test di compatibilità affidandosi all'utility WhyNotWin11 che, in caso di problemi, fornisce una spiegazione puntuale e dettagliata di cosa potrebbe ostacolare l'upgrade.