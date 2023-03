Windows 11: risolto il bug del trasferimento lento via SMB

A ottobre dello scorso anno, Microsoft aveva comunicato l’esistenza di un bug su Windows 11 che causava un degrado nella velocità di trasferimento di file di grandi dimensioni mediante il protocollo SMB. A novembre, poi, era stato rilasciato un fix in anteprima, insieme a un workaround e ora il correttivo è finalmente giunto nel canale stabile per tutti gli utenti.

Windows 11: l’update KB5022913 risolve il bug della copia dei file lenta

Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Redmond ha reso disponibile l’update KB5022913, ovvero il pacchetto di anteprima con cui sono state introdotte pure le funzionalità di Moment 2, andando a implementare ChatGPT nella barra delle applicazioni, introducendo un’ottimizzazione dell’esperienza d’uso con dispositivi 2-in-1, il controllo semplificato degli iPhone e altre novità, unitamente al correttivo in questione.

Nella pagina di supporto del nuovo aggiornamento si legge infatti quanto segue.

Questo aggiornamento risolve un problema che riguarda i trasferimenti da una rete a un’unità locale, che è più lenta del previsto per alcuni utenti.

Ricordiamo che in precedenza Microsoft aveva dichiarato che il problema consisteva in “una riduzione delle prestazioni durante la copia di file di grandi dimensioni da un computer remoto a un computer Windows 11 o durante la copia di file su un’unità locale”. Nel corso dei mesi, poi, numerosi utenti hanno segnalato addirittura un raddoppio delle tempistiche per portare a termine le operazioni di trasferimento rispetto alle precedenti release del sistema operativo. Il problema tendeva manifestarsi nelle operazioni che avvenivano attraverso il protocollo Server Message Block (SMB), ma in alcuni casi è stato riscontrato pure durante la copia di file in locale.

