Windows: scarica gratis i nuovi sfondi ufficiali Fluid Textures

Nella sezione dedicata agli sfondi di Windows, sul portale Microsoft Design, è comparsa una nuova collezione intitolata Fluid Textures. È possibile scaricarla gratuitamente e utilizzarla per personalizzare il desktop del proprio PC. Un’ennesima dimostrazione di come la software house consideri importante questo aspetto.

Fluid Textures: i nuovi sfondi ufficiali di Windows

Include un totale pari a 14 immagini, di fatto wallpaper ufficiali che riprendono (seppur con molte variazioni) lo stile Bloom del sistema operativo W11. Sono in formato PNG e caratterizzate dalla risoluzione 3840×2160 pixel. Risultano dunque pronte per essere subito appiccicate ai monitor 4K, ma ridimensionabili o comunque adattabili per gli altri schermi. Eccole.

Ognuna è disponibile in due varianti, sia per la modalità Scura sia per quella Chiara. Oggigiorno, sono molti coloro che preferiscono attenuare la luminosità degli elementi mostrati sul monitor del computer desktop o sul display del laptop, la software house lo sa bene.

Come si legge nel post su X con cui il team di Microsoft Design ha annunciato la novità, i nuovi sfondi Fluid Textures di Windows sono stati realizzati in collaborazione con l’illustratore George Stoyanov, piuttosto noto e già al lavoro in passato anche con Xiaomi, OPPO, Apple e Nike. Rappresentano un mondo di fiori morbidi, texture fluide e forme organiche virate in tonalità chiare , pensato per trasformare il desktop in una tela di moderna eleganza .