Wine-Staging 9.21 nuove correzioni per crash e blocchi

Wine-Staging è la versione sperimentale di Wine che consente agli utenti di provare subito le nuove funzionalità, prima che queste vengano rilasciate nella versione stabile. Naturalmente, trattandosi di una versione con funzionalità in anteprima, c’è da aspettarsi della possibile instabilità o dei malfunzionamenti, sebbene sia piuttosto utile agli sviluppatori per trovare e correggere facilmente delle problematiche che vengono segnalate successivamente dalla comunità.

Da poco, la versione Staging del software si è aggiornata alla versione 9.21, seguendo quella stabile, con diverse correzioni per crash e blocchi che si verificavano con alcuni componenti.

Wine-Staging 9.21: corretti problemi con DirectMusic e risolti diversi crash

Wine-Staging 9.21 ha ben 358 patch in più della versione stabile. Tra queste, c’è ne una che permette l’implementazione parziale della funzione “IDirectMusicSegment::GetAudioPathConfig”, risolvendo anche alcuni crash dovuti al componente DirectMusic con i giochi selezionati che ne fanno uso.

Il lavoro su questo componente andrà a vantaggio dei giochi più datati, poiché si tratta di un elemento che è stato da tempo deprecato nelle API DirectX di Microsoft. Di conseguenza, bug noti che causavano blocchi in titoli segnalati nei vari report dovrebbero essere stati definitivamente risolti.

Il lavoro su Wine-Staging 9.21 riguarda anche l’aggiornamento dell’ultimo codice Git di VKD3D, ovvero l’implementazione DirectX per l’accelerazione Vulkan, insieme a un aggiornamento alla patch NtGdiExtTextOutW.

Sia la versione stabile che quella Staging di Wine sono disponibili dalla pagina ufficiale del progetto, da cui sarà anche presto possibile provare la prima release candidate della futura versione 10, in uscita nella metà di gennaio del prossimo anno, la quale apporterà un gran numero di novità, tra cui diverse ottimizzazioni per lo stesso ambiente di emulazione e, come di consueto, una lista sempre più aggiornata di giochi supportati, che sarà possibile eseguire.

