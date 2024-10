Word, attenzione al bug che cancella i file invece di salvarli

Microsoft ha avvertito gli utenti di Word di prestare attenzione a un curioso bug che cancella i documenti al posto di salvarli correttamente. Il problema si verifica quando si tenta di salvare in locale un file con un nome che presenta determinate caratteristiche, come l’estensione in maiuscolo (.DOCX invece di .docx) o la presenza del simbolo #. In questi casi, al momento della chiusura del documento, Windows procede con l’eliminazione del file invece di salvarlo. Il bug sembra interessare tutti gli utenti che utilizzano la versione 2409 delle applicazioni di Office.

Bug di Word che cancella i documenti: le soluzioni temporanee

Fortunatamente, il danno causato dal bug non è permanente e i file eliminati possono essere recuperati dal Cestino di Windows. Tuttavia, per evitare di incappare in questo problema, Microsoft suggerisce alcune soluzioni temporanee. Una di queste consiste nel salvare manualmente il file prima di chiudere il documento o l’applicazione Word. In alternativa, è possibile attivare l’opzione “Non visualizzare la visualizzazione Backstage quando si aprono o si salvano file con le scelte rapide da tastiera” nelle impostazioni di Word, tramite Opzioni > File > Salva.

Verificare le estensioni dei file e la versione di Word

Per prevenire ulteriormente il problema, gli utenti possono verificare se i loro documenti Word hanno estensioni di file tutte maiuscole. In Windows 11, è possibile attivare l’opzione “Estensioni nome file” facendo clic sul pulsante Visualizza nella barra degli strumenti e selezionando Mostra > Estensioni nome file.

In Windows 10, invece, è necessario aprire Opzioni cartella e deselezionare l’opzione “Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti” nella scheda Visualizza. Se si riscontra un documento Word con l’estensione in maiuscolo, è possibile selezionare il file, premere F2 e modificare l’estensione in minuscolo. Inoltre, per verificare la versione di Word in uso, basta fare clic su File > Account > Word.

File Word archiviati nel cloud al sicuro dal bug

Microsoft ha dichiarato che il team di Office sta attualmente indagando sul problema per trovare una soluzione definitiva. Nel frattempo, gli utenti possono adottare i rimedi sopra elencati per evitare la perdita dei propri documenti.

Il bug tuttavia, non riguarda i file archiviati nel cloud, ma solo quelli salvati in locale. Gli utenti che sfruttano i servizi di archiviazione cloud come OneDrive non dovrebbero quindi essere interessati da questo problema. Tuttavia, fino a quando Microsoft non rilascerà una patch per risolvere definitivamente il bug, è consigliabile prestare attenzione alle estensioni dei file e adottare le soluzioni temporanee suggerite per evitare spiacevoli sorprese.