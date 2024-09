Wordle sbarca su visori Meta Quest in realtà virtuale

Il celebre gioco di parole Wordle è ora disponibile in una versione nativa per i visori di realtà virtuale Meta Quest. L’applicazione gratuita, sviluppata in collaborazione con il New York Times, è accessibile su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro, offrendo agli utenti un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

Wordle disponibile su Meta Quest in VR

Dagli screenshot condivisi sul blog di Meta e da un video del NYT, si evince che il gameplay di Wordle nella sua versione in realtà virtuale è molto fedele e simile all’originale. Il gioco, infatti, mantiene la stessa interfaccia intuitiva che l’ha reso tanto celebre.

I giocatori si ritroveranno quindi la familiare serie di caselle da compilare e le stesse dinamiche, ma con le parole visualizzate in 3D, intorno alla propria testa grazie alla realtà aumentata. I giocatori, infatti, hanno a disposizione sei tentativi per indovinare una parola di cinque lettere, ma con il vantaggio di poterlo fare in un ambiente virtuale appositamente progettato per l’occasione. L’esperienza risulterà così al contempo nuova ma anche perfettamente riconoscibile per chiunque abbia già giocato all’originale Wordle.

La collaborazione tra il New York Times e Meta apre la strada a iniziative simili

Jonathan Knight, direttore generale di NYT Games, ha sottolineato in un’intervista al blog di Meta l’impegno dell’azienda nell’esplorare nuove tecnologie e formati per offrire esperienze di gioco uniche e coinvolgenti. La scelta di portare Wordle sulla realtà virtuale riflette questo approccio innovativo, sfruttando le potenzialità della realtà mista per dare vita ai giochi in modi mai visti prima.

Sebbene al momento non sia chiaro se il New York Times abbia intenzione di portare altri suoi giochi sulla piattaforma Meta Quest, l’interesse dimostrato verso la realtà virtuale lascia presagire possibili sviluppi futuri in questa direzione.

Giochi come Connections, ad esempio, potrebbero trarre vantaggio dall’immersività offerta dalla realtà virtuale, offrendo ai giocatori un’esperienza ancora più coinvolgente. Tuttavia, sarà necessario attendere ulteriori annunci da parte del NYT per avere un quadro più chiaro delle loro strategie in ambito VR. Nel frattempo, gli appassionati di Wordle possono godersi il loro gioco preferito in un formato completamente nuovo e accattivante!