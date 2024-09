X, ora è possibile modificare i DM: ecco come

X di Elon Musk, ha finalmente introdotto una delle funzioni più richieste la possibilità di modificare i DM, i cosiddetti messaggi diretti. La nuova funzionalità è attualmente disponibile solo per gli utenti iOS, ma presto sarà estesa anche ad altre piattaforme.

L’introduzione della funzione di modifica dei messaggi diretti su X allinea la piattaforma ad altre app di messaggistica popolari come WhatsApp, Telegram, Signal e Messenger, che offrono già questa funzionalità da tempo. Anche Apple ha introdotto la possibilità di modificare i messaggi inviati tramite iMessage con l’aggiornamento iOS 16.

save yourself from your own bad decisions (or typos) (or both)

DM edits are here. you’re welcome https://t.co/RzELFRZgfY

— X (@X) August 31, 2024