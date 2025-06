Xbox: Copilot for Gaming e altre novità di giugno

Microsoft ha annunciato importanti novità per Xbox. Non riguardano solo le console, ma anche le app per smartphone e PC. Oltre alla libreria dei giochi ci sono la versione beta di Copilot for Gaming, i canali dei publisher e una maggiore personalizzazione dell’interfaccia Home.

Tutte le novità Xbox di giugno

La prima novità è Copilot for Gaming (beta), in test da fine maggio. È attualmente disponibile nell’app Xbox per Android e iOS, ma arriverà anche sulle ROG Xbox Ally entro fine anno. L’assistente digitale fornisce aiuto su qualsiasi gioco, incluso quello in esecuzione. L’utente può chiedere informazioni tramite testo e comandi vocali.

Nell’app Xbox per PC è invece la libreria aggregata dei giochi. Gli utenti iscritti al programma Insider troveranno tutti i giochi installati da vari store. In pratica sarà possibile avviare i giochi da un’unica interfaccia. Entro fine anno arriverà anche sulle ROG Xbox Ally. È comunque possibile disattivare la visualizzazione dei giochi per singolo store.

Nella scheda Game Pass dell’app Xbox per PC sono stati aggiunti i canali dei publisher che permettono di accedere più facilmente ai rispettivi giochi. Le ultime quattro novità riguardano le console.

L’elenco dei giochi e delle app sulla schermata Home può essere personalizzato. È possibile nascondere le app di sistema, fissare i preferiti (fino a tre) e ridurre il numero di tile visualizzate (il numero predefinito è nove).

Microsoft ha inoltre semplificato la scoperta dei benefit (vantaggi) dei giochi gratuiti disponibili per gli abbonati Games Pass Ultimate e PC Game Pass.

Game Hubs fornisce invece informazioni rilevanti sul gioco selezionato, tra cui statistiche del giocatore, risultati, amici che stanno giocando attualmente, catture recenti, componenti aggiuntivi disponibili, eventi e altro.

Infine, una schermata mostra i dettagli relativi al salvataggio su Xbox Cloud Gaming lasciato in sospeso su altri dispositivi (sincronizzazione).

Nelle prossime settimane potrebbe essere annunciata una collaborazione con Meta e il lancio di un visore Quest 3S Xbox Edition. AMD ha invece confermato che i suoi chip verranno utilizzati nelle future console.