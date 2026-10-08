XBOX XP, oltre il gaming: cinema, franchise ed esperienze live

Leggere una novità di Microsoft chiamata XP richiama inevitabilmente alla memoria il sistema operativo di inizio millennio. In questo caso, però, il vecchio Windows non c’entra: è la contrazione di Experience Points e si parla di XBOX, più nel dettaglio del nuovo progetto messo in campo dalla divisione per spingersi oltre i confini dell’ambito gaming.

Il futuro di XBOX, oltre il gaming con XP

Il post di presentazione sul blog ufficiale si apre con una dichiarazione d’intenti: La nostra ambizione è quella di diventare l’azienda di intrattenimento numero uno al mondo . Un obiettivo da raggiungere trasformando i giochi in franchise con una portata tale da andare al di là del settore videoludico. La visione non manca di certo.

XP è una nuova divisione, come annunciato dalla CEO Asha Sharma, promotrice di quel reset che sta profondamente cambiando la strategia di Microsoft legata al gaming. A guidarla sarà Kayleen Walters, già presidente di Mojang Studios (Minecraft).

Il focus rimarrà sui giochi, ma è lecito attendersi il lancio di progetti che punteranno, tra le altre cose, su film e merchandise. L’iniziativa si struttura in quattro aree, eccole.

XBOX PICTURES per la realizzazione di film, serie e altri contenuti di intrattenimento;

XBOX PRODUCTS per la creazione di prodotti destinati ai fan;

XBOX PLACES per l’organizzazione di eventi dal vivo, esperienze immersive, trasmissioni e destinazioni;

XBOX PARTNERSHIPS per collaborare con creator, brand e community.

L’impressione è che tra i primi franchise a essere interessati dalla novità ci possa essere anche Minecraft. Ricordiamo che Microsoft controlla la proprietà intellettuale dal lontano 2014, dai tempi dell’acquisizione dello sviluppatore Mojang Studios. Di recente il gioco è arrivato sul grande schermo con una pellicola interpretata, tra gli altri, da Jason Momoa e Jack Black. Ha ottenuto un ottimo successo commerciale raccogliendo circa un miliardo di dollari nelle sale.

L’annuncio di oggi fa riferimento anche al prossimo film di Call of Duty con il coinvolgimento di Peter Berg e Taylor Sheridan, alla serie animata di Diablo (con Netflix) presentata all’evento BlizzCon e ai diritti cinematografici e televisivi legati a PHYSINT di Kojima Production, titolo appena strappato a PlayStation.