Yahoo Mail: nuove funzionalità AI per l'app mobile

A distanza di circa cinque mesi dal precedente aggiornamento, Yahoo ha annunciato nuove funzionalità per l’app Mail che sfruttano l’intelligenza artificiale. Saranno disponibili su Android e iOS nel corso delle prossime settimane. L’azienda californiana ha acquisito Artifact all’inizio di aprile.

Riassunti e altre novità per Yahoo

La nuova versione di Yahoo Mail consente di mettere ordine nella casella della posta in arrivo. Sfruttando l’intelligenza artificiale vengono generati riassunti dei messaggi e aggiunti suggerimenti per le risposte. L’utente vedrà anche delle “quick actions” (azioni rapide) in base al tipo di contenuto.

Ad esempio, nel caso di un email che contiene una data sarà possibile aggiungere l’evento al calendario. Altre azioni sono la visualizzazione di immagini e allegati, l’invio di inviti o il tracciamento di una consegna. È possibile anche personalizzare le notifiche in base alle categorie di email.

L’AI generativa viene inoltre utilizzata per creare la bozza di una email, scegliendo il tono più adatto (formale, professionale, amichevole o conciso). La casella principale contiene i messaggi più importanti, organizzati in base a mittente, contenuto e argomento.

Infine, Yahoo Mail semplifica la gestione delle vecchie email, suggerendo agli utenti di archiviarle, segnarle come lette o eliminarle. L’azienda californiana ricorda che il servizio supporta qualsiasi account (Gmail, Outlook e altri), quindi non è necessario crearne uno nuovo. Le funzionalità arriveranno anche su web nei prossimi mesi.