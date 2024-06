YouTube, account cancellato: attenzione alla nuova truffa

In questi giorni si sta parlando molto del fatto che YouTube starebbe cancellando gli account Premium acquistati con VPN. Una notizia che sta facendo il giro di molti utenti, soprattutto coloro che hanno sfruttato il loro provider per abbonarsi a un costo inferiore rispetto al listino italiano. Purtroppo però questa novità ha catturato l’attenzione anche dei cybercriminali che si sono già attivati con la realizzazione di una nuova truffa online molto pericolosa.

Infatti, sfruttando attacchi phishing e smishing, inviano alert fraudolenti dove viene indicato che l’account del servizio di streaming live e on demand di Google sta per essere cancellato. L’unico modo proposto per evitare questo è pagare una somma in denaro che, solitamente, è abbastanza abbordabile. Una cifra per tutte le tasche, così da non destare troppi sospetti, che però permette a questi criminali di ottenere i dati personali della povera vittima.

Tra questi non ci sono solo le credenziali di accesso al proprio account YouTube, ma anche i dettagli di pagamento. Una tecnica che rischia di mettere al tappeto tanti, probabilmente troppi, utenti. La tecnica è la stessa. Far leva sulle emozioni di preoccupazione e urgenza. In quel momento la preda non capisce più niente e presa dal panico decide senza pensare. Tra l’altro, il link proposto per la soluzione riporta a una pagina molto simile a quella del servizio streaming di Big G.

YouTube: come evitare la truffa dell’account cancellato

Oggigiorno è bene proteggersi da qualsiasi pericolo online. Minacce di tutti i tipi possono raggiungere i nostri dispositivi e metterci in difficoltà in un attimo, accorgendocene quando ormai è troppo tardi. Per questo è necessario continuare a rimanere aggiornati su nuove potenziali o reali truffe. In questo caso si tratta di un messaggio email o SMS inviato da cybercriminali che simulano la decisione di YouTube di cancellare il tuo account.

Nonostante questo servizio abbia dichiarato guerra a chi acquista i suoi abbonamenti tramite VPN per risparmiare sui prezzi di listino locali, non invia mai proposte pagamento per risolvere la situazione tramite link in messaggi email o SMS. Non ci sono stati messaggi ufficiali da parte dell’azienda e anche per questo il gioco dei cybercriminali potrebbe funzionare bene. Tuttavia, un agente dell’assistenza di Google ha fatto sapere che gli account incriminati di aver falsificato il Paese di iscrizione riceveranno un’email o una notifica in-app per essere informati della cancellazione del loro account a YouTube.