YouTube è la nuova TV

Non è uno slogan, ma un dato di fatto: gli utenti trascorrono sempre più tempo in compagnia dello streaming di YouTube sulla TV di casa, rispetto a quello speso sui display dei dispositivi mobile. È quanto emerso da un’indagine condotta da Nielsen negli Stati Uniti, per conto della piattaforma. Possiamo immaginare che il trend sia lo stesso anche in Europa.

20 anni di YouTube: sempre più popolare sulla TV

È il risultato di un impegno che vede coinvolta direttamente la community dei creator, concentrati sulla realizzazione di video da destinare al piccolo-grande schermo del salotto: dagli approfondimenti ai podcast dalla durata più lunga rispetto a quella media delle clip dal taglio social. Vanno in questa direzione anche iniziative come quella appena messa in campo da Warner Bros., che ha deciso di rendere disponibili gratuitamente alcuni film classici del suo catalogo.

Neal Mohan, il CEO di YouTube che nel 2023 ha preso il posto di Susan Wojcicki, nel celebrare i 20 anni della piattaforma (curiosamente fondata proprio negli stessi mesi di Google Maps) ha reso note quelle che sono definite le grandi scommesse per il 2025 , nuovi obiettivi da raggiungere. Li riassumiamo di seguito nel modo più sintetico possibile.

Continuare a investire sui podcast con il lancio di nuovi strumenti dedicati;

includere nuove forme di interazione per consentire ai fan di sostenere i creator preferiti;

implementare la funzionalità “Guarda con” per commentare live e reagire in tempo reale;

integrare Veo 2 e altre caratteristiche IA come il doppiaggio automatico per tutti.

Il futuro successo di YouTube dovrà ad ogni modo fare i conti con le iniziative di una concorrenza che arriva anche dal mondo social (come nel caso di TikTok), con l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle modalità di gestione dei contenuti e con la guerra agli ad blocker che sembra destinata a durare ancora per parecchio tempo.