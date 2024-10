YouTube Premium Lite risorge in tre paesi

YouTube Premium Lite è tornato dall’oltretomba. Dopo aver cancellato l’abbonamento più economico, Google ha inaspettatamente avviato i test in tre paesi. Non è noto se sarà accessibile negli stessi paesi in cui è disponibile YouTube Premium, del quale potrebbe essere una buona alternativa, visto il recente aumento dell’abbonamento.

YouTube Premium Lite reboot?

Il piano YouTube Premium Lite era stato introdotto ad agosto 2021 in sette paesi: Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia e Svezia. Il prezzo dell’abbonamento era 6,99 euro/mese. All’epoca, il piano YouTube Premium costava 11,99 euro/mese (oggi costa 13,99 euro/mese).

L’unica funzionalità in comune era l’assenza della pubblicità. Non permetteva la riproduzione in background, il download dei video e l’accesso a YouTube Music Premium. Google ha eliminato YouTube Premium Lite il 25 ottobre 2023, ma ora è risorto dalle ceneri.

Una portavoce di Google ha confermato quanto scoperto casualmente da alcuni utenti. L’azienda di Mountain View ha avviato i test di una differente versione di YouTube Premium Lite in Australia, Germania e Thailandia. In base agli screenshot pubblicati online da un cantante australiano, i prezzi sono 8,99 dollari australiani/mese su web e 11,99 dollari australiani/mese su iOS (circa la metà del piano YouTube Premium).

Il prezzo sul web in Germania è invece 5,99 euro/mese. Questo potrebbe essere il prezzo anche in Italia, se il piano sarà disponibile.

La portavoce ha usato l’aggettivo “differente” perché la nuova versione del piano YouTube Premium Lite non elimina la pubblicità, ma è solo ridotta rispetto alla versione gratuita di YouTube. Le inserzioni possono apparire in video musicali, Shorts, ricerca e navigazione. Rimangono ovviamente tutte le limitazioni precedenti.