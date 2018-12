YouTube Rewind 2018: i video più visti in Italia

Così come già hanno fatto Spotify e Twitter, anche per YouTube è tempo di tirare le somme di questo anno che si avvia ormai alla conclusione. Il report Rewind torna come ormai da tradizione con l’edizione 2018 e con un focus in particolare sull’Italia. La piattaforma ha reso note le Top 10 dei video più cliccati e riprodotti da gennaio a oggi, dividendoli tra quelli musicali e quelli invece riconducibili ad altre categorie.



YouTube Rewind 2018

La discriminante non è casuale: YouTube costituisce un servizio di importanza fondamentale per l’intera industria discografica, come sottolineato di recente nello studio pubblicato da IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) in merito al settore dello streaming che continua nel suo percorso di crescita: prendendo in considerazione il tempo trascorso dagli utenti sui i servizi on-demand, a livello globale, la piattaforma di Alphabet-Google assorbe il 47% della quota complessiva di market share. Nel nostro paese il 49% di chi ascolta musica online lo fa su YouTube.

Top 10 video non musicali

Di seguito i dieci video non musicali di maggior successo in Italia su YouTube, da gennaio a oggi. Dalla classifica emerge l’attrattiva esercitata sul pubblico nostrano da coloro che si cimentano in parodie, mentre quello che ha ottenuto più riproduzioni (quasi 18 milioni) arriva dal canale di un talent show.

Top 10 video musicali

Nella chart dei video musicali dominano pop, rap e trap, senza sorprese. Il videoclip del brano di maggior successo dell’anno ha superato i 124 milioni di riproduzioni.

Un 2019 di novità per YouTube

Per l’anno che verrà, YouTube si appresta ad accogliere alcuni importanti cambiamenti: uno su tutti quello che riguarda l’introduzione delle Storie, funzionalità dal taglio tipicamente social che andrà a modificare almeno in parte le modalità di interazione con la piattaforma. Ci sarà poi una nuova forma di advertising, le Ad-pods che chiederanno agli utenti qualche secondo di pazienza in più prima di avviare la riproduzione dei filmati. Tutto questo senza dimenticare l’opposizione del team al discusso articolo 13 della riforma europea del copyright.