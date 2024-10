YouTube aggiunge timer per il sonno e altre novità

Google sta introducendo una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per le sue applicazioni e i suoi servizi YouTube su tutte le piattaforme supportate e per tutti gli utenti, sia premium che non. Alcune di queste funzioni sono già disponibili da tempo per gli abbonati paganti.

L’azienda americana ha ora rilasciato ulteriori dettagli in un post sul blog. Una ventina di funzioni fanno il loro debutto nell’applicazione. Diamo un’occhiata alle più importanti.

Youtube migliora la funzione di mini-player per le sue applicazioni mobili

Con questo aggiornamento è ora possibile ridurre a icona un video di Youtube durante la riproduzione, in modo da poterlo trascinare sullo schermo dello smartphone. È un ottimo modo per gestire il multitasking o per cercare un altro video mentre quello in corso è ancora in riproduzione. Una funzione che gli utenti premium conoscono già.

La votazione delle playlist di YouTube

La votazione delle playlist, invece, è una novità. Insieme ad altri utenti, sarà possibile creare la propria playlist e poi votare l’ordine dei video. Tutto ciò che si deve fare è condividere un codice QR. È un modo per i creatori o gli individui di creare una serie di video perfetti, sia per la musica che per l’intrattenimento. Per creare la copertina, gli utenti possono anche utilizzare l’intelligenza artificiale per generare un’immagine o migliorarne una tratta dai video.

Un’altra importante novità è la riprogettazione dell’interfaccia dell’applicazione TV. È vero che quest’ultima era un po’ arcaica. La riprogettazione riguarda in particolare gli Shorts, con la comparsa dei commenti ai lati, uno spazio che prima era inutilizzato.

Timer per il sonno

Ma la caratteristica più interessante è senza dubbio lo Sleep timer. Ora è possibile mettere in pausa un video dopo un determinato periodo di tempo, mettendo così il telefono a riposo. Si tratta di una novità per i tanti (troppi) utenti che amano addormentarsi guardando i video di YouTube.

Ora quindi, se si porta lo smartphone o il tablet a letto e si guardano alcuni filmati di notte, è possibile impostare l’app in modo che si spenga automaticamente se ci si addormenta. Ci sono limiti di tempo preimpostati che vanno da 10 minuti a un’ora, oppure si può impostare l’app in modo che si spenga al termine di un video. Il timer era già disponibile per gli abbonati Premium, ma ora è standard per tutti.

Come impostare il timer del sonno

Per impostare un timer di sospensione e ricevere un promemoria quando è ora di andare a dormire, la procedura è molto semplice:

Andare al video che si vuole guardare.

Fare clic su Impostazioni nel player.

Cliccare su Timer di sospensione.

Selezionare la durata del timer prima che il video venga messo in pausa automaticamente.

È possibile seguire gli stessi passaggi per regolare il timer dopo averlo avviato. Si riceverà una notifica silenziosa quando il video viene messo in pausa. Se non si vuole ancora andare a dormire e si vuole continuare a guardare, si può reimpostare il timer.

I badge speciali e altre novità

Inoltre, nel corso dell’anno, sia l’app mobile di YouTube che quella di YouTube Music supporteranno l’aggiunta di badge speciali per celebrare alcuni traguardi raggiunti dagli utenti, come ad esempio l’essere il miglior ascoltatore della musica di un creatore.

Tra gli altri piccoli aggiornamenti in arrivo per le app di YouTube vi sono la possibilità di accelerare la velocità di riproduzione dei video di 0,05 e alcuni miglioramenti visivi dell’app che, secondo Google, contribuiscono a semplificare l’esperienza.