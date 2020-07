YouTube, un video di 15 secondi per Immuni

Anche YouTube partecipa all’opera di promozione dell’app Immuni. Da oggi, infatti, un video apposito compare sulla home del servizio per informare sull’utilità del servizio e per cercare di supportarne la causa. Una vera e propria promo, priva di audio, finalizzata ad un uso dedicato sulla homepage della repository video più vista nel nostro Paese.

YouTube: un video per Immuni

Questo il video disponibile sulla homepage e caricato sull’account ufficiale di Google Italia:

Una animazione estremamente breve e spartana, insomma, che porta avanti un messaggio essenziale:

Aiuta l’Italia a fermare il Covid-19: partecipa alla lotta con il tuo smartphone. Scarica l’app Immuni per aiutare il Paese, proteggendo la tua privacy.

In poche parole sono racchiuse tanto il valore comunitario dell’uso di Immuni quanto la rassicurazione relativa alla tutela della privacy. Il video è stato caricato il 2 luglio scorso sul canale, ma figura “non in elenco” e pertanto visibile soltanto con l’uso mirato tramite embed. Tutto ciò avviene nel giorno stesso in cui Immuni compare anche sulla home del motore di ricerca per invitare gli utenti a scaricare l’app, portando quindi Google in prima fila nella promozione del contact tracing assieme alle istituzioni italiane.

Ultima rilevazione: 4 milioni di download. Sarà interessante vedere ora se questa collaborazione firmata Google potrà o meno aiutare il ritmo delle installazioni, potendo così sfruttare la calma apparente del periodo estivo per poter arrivare lanciati al contact tracing autunnale.