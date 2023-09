Zero canone, prelievi gratis e interessi al 4%: solo con Banca Mediolanum

Accedere a un conto a zero spese ora diventa più semplice: la nuova offerta di Banca Mediolanum, infatti, semplifica la scelta a tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente, eliminando i costi e massimizzando i vantaggi.

Con SelfyConto di Banca Mediolanum, infatti, è possibile accedere a un conto a canone zero per un anno (sempre azzerato per Under 30 e azzerabile dal secondo anno per gli Over 30). Al conto è abbinata una carta di debito con prelievi gratis.

Da notare che anche i bonifici sono gratis. In più, i clienti Mediolanum possono richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese (con plafond di 1.500 euro) e, con l’accredito dello stipendio, possono attivare un conto deposito con interessi al 4% per 6 mesi.

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. L’apertura del conto è rapida e avviene direttamente tramite SPID.

Tutti i vantaggi del conto di Banca Mediolanum

Scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum garantisce davvero tanti vantaggi. Ecco le caratteristiche del conto:

il canone è zero per un anno ed è azzerabile successivamente; il canone è sempre azzerato per Under 30 ed è azzerabile dagli Over 30 che attivano un prestito, un mutuo oppure un prodotto assicurativo

per un anno ed è azzerabile successivamente; il canone è sempre azzerato per Under 30 ed è azzerabile dagli Over 30 che attivano un prestito, un mutuo oppure un prodotto assicurativo carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro bonifici gratis

carta di credito con canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

con canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro possibilità di utilizzare le carte con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

accreditando lo stipendio è possibile ottenere interessi al 4% per i primi 6 mesi, senza costi di alcun tipo

SelfyConto di Banca Mediolanum può essere aperto direttamente online. Basta seguire il link qui di sotto. L’apertura può avvenire anche tramite SPID, velocizzando così l’intera procedura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.