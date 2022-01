2 criptovalute da tenere d'occhio questa settimana

Le criptovalute stanno segnando giorni abbastanza “freddi” per quanto riguarda quotazione e trend. Infatti, da inizio anno l'andamento generale ha prevalso sul segno “meno” e non su quello “più”. Ciò nonostante, 2 criptovalute questa settimana sono da tenere d'occhio perché il loro trend potrebbe cambiare direzione portando il prezzo a livelli interessanti. Stiamo parlando di Bitcoin, la regina delle criptovalute, e di Chainlink. Potrebbe essere vantaggioso acquistarle direttamente su Bitpanda, l'exchange pienamente conforme alle direttive europee che vanta più di 3 milioni di utenti soddisfatti secondo i dati di Trustpilot.

Le 2 criptovalute che potrebbero sorprendere questa settimana

Bitcoin, questo fine settimana ha segnato un rialzo che lo ha portato sopra i 38.500 dollari. Stabilizzandosi tra i 30 e 40 mila dollari è a un passo dalla zona di resistenza posta tra i 40.000 e i 43.000 dollari. Nondimeno, il weekend appena trascorso non era il momento ideale per fare acquisti, ma questa settimana potrebbe rivelarsi interessante.

Infatti, Bitcoin è la prima delle due criptovalute da tenere d'occhio. In sostanza, se il livello attuale dovesse superare i 39.600 dollari potremmo assistere a un cambiamento di trend nel breve termine. L'occasione potrebbe quindi spingere BTC verso i 43.500 dollari. Un livello interessante confermato dai rialzisti che vedono in questa settimana il momento decisivo per la crypto.

La seconda delle due criptovalute da tenere d'occhio è Chainlink. Nonostante i ribassisti abbiano portato il prezzo sotto i 15 dollari, non sono riusciti a mantenere i livelli più bassi. Ecco perché l'acquisto dei trader più aggressivi potrebbe spingere la quotazione verso l'alto portandola, stimano gli analisti, a quasi 19 dollari.

Se il suo prezzo dovesse mantenersi sopra i 16,88 dollari allora potrebbe continuare la sua ascesa superando dapprima i 20 dollari per poi raggiungere abbondantemente i 23 dollari.

Tutte e due le criptovalute, Bitcoin e Chainlink possono essere acquistate su Bitpanda

