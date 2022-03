4 criptovalute sulle quali dovresti investire

I venti di guerra di questi giorni hanno sortito un doppio effetto sul mercato crypto. Da una parte hanno penalizzato le criptovalute rallentando, in alcuni casi, la loro crescita. Dall’altra però hanno rafforzato non solo un trend, ma anche un sentiment positivo. Infatti, nonostante la quotazione di Bitcoin sia caduta di nuovo sotto i 40.000 dollari, diversi elementi hanno dimostrato che BTC di sta disaccoppiando dalle azioni tradizionali.

Ciò rivela che si tratta di un settore in forte espansione dove l'adozione è ancora ampia. In questo articolo vedremo 4 criptovalute che, a nostro avviso, sono da tenere d'occhio.

4 criptovalute da tenere d’occhio: Bitcoin è la prima

Quindi sono 4 le criptovalute da tenere d’occhio questa settimana e sulle quali, diversi analisti, consigliano di investire. Stiamo parlando di Bitcoin, Ripple XRP, Near Protocol e Waves. Tutte presentano elementi e particolarità che con il tempo potrebbero portare interessanti frutti.

Prima fra tutte Bitcoin. La regina delle criptovalute è per eccellenza e antonomasia al centro dell’attenzione. Non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo del primo asset digitale per capitalizzazione di mercato. Attualmente è scambiato a 38.273 dollari (al momento della scrittura). Prima, dicevamo che nonostante abbia perso i guadagni che, in questi giorni, lo avevano portato vicino ai 45.000 dollari, sta producendo frutti interessanti negli investitori a lungo termine.

Inoltre, anche se è stata rilevata una particolare volatilità, secondo Bloomberg Intelligence, Bitcoin prenderà il sopravvento del mercato azionario. Nel nuovo report del 4 marzo 2022, Crypto Outlook, lo stratega Mike McGlone ha dichiarato:

Il vantaggio di correlazioni basse o negative e prestazioni superiori possono distinguere Bitcoin rispetto al mercato azionario nel 2022. La crypto ha avuto brevi periodi in cui è rimasta indietro rispetto alle azioni, ma raramente a causa di una volatilità relativa così bassa come ora.

Gli analisti rialzisti si aspettano che nei prossimi giorni la visione ribassista a breve termine sia invalidata da un’ascesa dell’asset digitale verso la media mobile esponenziale a 20 giorni. In sostanza, Bitcoin dovrebbe raggiungere i 40.474 dollari di quotazione.

Ripple XRP, Near Protocol e Waves

Segue poi Ripple XRP che, tra le criptovalute, potrebbe dare una svolta significativa al suo andamento. Attualmente è scambiata a 0,7425 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 32,75 miliardi di dollari. Un’informazione degna di nota perché ciò vuol dire che si è ripresa il sesto posto per capitalizzazione, rubatogli settimana scorsa da Terra LUNA, ora a 29,69 miliardi di dollari, al momento lontana da un nuovo sorpasso.

Inoltre i rialzisti non hanno ceduto e stanno difendendo la SMA a 50 di 0,72 dollari. Se manterranno il prezzo sopra il livello di downtrend è probabile, secondo gli analisti, che il trend ascendente aumenterà. Tale rottura, sopra questo livello, porterà a un nuovo test della resistenza psicologica a 1 dollaro.

Continuiamo con Near Protocol che, tra le criptovalute, è protagonista di uno stato di equilibrio tra rialzisti e ribassisti. Nondimeno, se il prezzo si porterà sopra al livello attuale, superando i 12 dollari, allora vorrà dire che i rialzisti sono in ripresa. Le previsioni pongono la sua quotazione verso i 14 dollari. Attualmente è scambiata a 9,98 dollari (al momento della scrittura).

Infine c’è Waves che ha registrato un forte rialzo a 21 dollari. L’RSI è in zona di ipercomprato e ciò suggerisce che i rialzisti continuano ad avere il sopravvento. Se il prezzo salirà dall’attuale livello vuol dire che i rialzisti stanno acquistando sui cali. Lo slancio previsto dagli analisti è dapprima verso i 21 dollari e poi verso i 27 dollari. Attualmente la crypto è scambiata a 18,34 dollari (al momento della scrittura).

Puoi acquistare anche tu una di queste criptovalute.

