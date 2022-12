Acquistare Office 2021 Professional Plus a vita risparmiando 390€

Office, la principale suite di produttività disponibile sul mercato e standard de facto nel mondo professionale, è uno dei primi strumenti di cui si dota una qualsiasi piccola azienda nel momento stesso in cui apre i battenti ed inizia ad organizzare le proprie attività. Così è anche per i piccoli professionisti, perché Word è all’ordine del giorno, Excel è pane quotidiano ed il resto della suite è alternativamente complemento o direttrice in base alle attività sviluppate. Non si parli di costi, perché mai come in questo caso occorre parlare di “investimento”. Di spesa si tratta in ogni caso, dunque occorre ben approcciare il problema per acquistare Office 2021 al miglior prezzo ed evitare che la cassa si svuoti inutilmente quando di opzioni di fronte ce ne sono varie. Stesso discorso vale ovviamente anche per acquistare Office 2021 al miglior prezzo, scegliere una licenza digitale a un costo vantaggioso implica un ulteriore importante risparmio potenziale.

L’opzione che analizziamo è quella di una licenza Office 2021, un’alternativa che rispetto a Microsoft 365 (ex Office 365) offre importanti punti di convenienza che occorre tenere strettamente in considerazione. La differenza tra le due suite è infatti anzitutto in termini di licenza, mentre il resto delle prerogative impatta solo la minima parte delle imprese.

La domanda è semplice: conviene di più spendere 10 euro al mese per una suite in abbonamento o poche decine di euro per una licenza a vita? Il calcolo è molto semplice da fare, dunque non vi daremo la soluzione: valutazione soggettiva di facile analisi, dalla quale occorre partire per comprendere perché passare tramite Mr Key Shop per acquistare Office 2021 Professional Plus tramite Product Key di Mr Key Shop significa risparmiare qualcosa come 390 euro. Vediamo come e perché.

La migliore offerta su Office 2021 Professional Plus di oggi

Si parta dai prezzi, anzitutto, perché questo è quello che maggiormente interessa una azienda ai primi vagiti. Si può passare per Microsoft 365 ed avere una suite a partire da 10 euro al mese, oppure acquistare una licenza da Redmond sfiorando i 500 euro, oppure si può passare attraverso una soluzione alternativa: Mr Key Shop mette a disposizione medesimo prodotto a soli 109,99 euro una tantum.

Acquistare Office 2021 Professional Plus a questa cifra è possibile sfruttando le licenze digitali, acquistabili online ed utilizzabili per attivare una copia originale del software scaricata direttamente dal sito Microsoft. Non si tratta di codici truffaldini o di crack di dubbia origine, ma di vere e proprie product key, genuine e senza scadenza alcuna, con le quali è possibile mettere mano alla propria copia di Office ed utilizzarla senza limitazione.

La migliore offerta su Office 2021 Professional Plus è dunque qui: acquisti, scarichi, installi, attivi. E poi puoi iniziare a fatturare. Ciò che vale per Office è valido anche per Windows, gli antivirus, le VPN e i server, software disponibili sul catalogo Mr Key Shop: con sconti nell’ordine del 70% sul prezzo originario si può mettere mano licenze software genuine e prive di scadenza.

Office 2021 product key

La scelta delle “product key” è una scelta intelligente dal punto di vista dell’investimento poiché consente di avere una licenza legale a disposizione risparmiando una cifra sostanziosa. La differenza sta nel fatto che Microsoft immette sul mercato licenze nuove, mentre una sentenza della Corte di Giustizia Europea (a salvaguardia della bontà dei canali di rivendita delle licenze “usate”) crea un canale parallelo che permette in piena legalità di sfruttare licenze dismesse da altri. I casi sono quelli di aziende che hanno acquistato licenze in volume e si trovano a poterne dismettere gli eccessi, oppure ad aziende che non hanno sfruttato specifiche licenze e sono pertanto nelle condizioni di monetizzare tali asset in vista di nuovi ed ulteriori investimenti.

Acquistare Office 2021 è dunque un’opzione importante, che non tutti conoscono, e che può fare la differenza in azienda fin dal primo click: quello dell’acquisto.

“Riscattare il codice Product Key è un processo che viene eseguito una volta sola e consente di aggiungere un nuovo prodotto all’account Microsoft. Fatto questo, si userà l’account Microsoft, non il codice Product Key, per installare e attivare le app di Office”

Istruzioni Supporto Mr Key Shop

In questa scelta occorre però affidarsi a riferimenti consolidati, che possano offrire le necessarie garanzie in relazione alle licenze distribuite. Ecco perché se state cercando dove acquistare Microsoft Office affidarsi a Mr Key Shop significa mettersi nelle mani giuste: a dirlo sono le migliaia di recensioni raccolte su TrustPilot, dove un voto pari a 4.9/5 comprova la soddisfazione dei clienti e certifica la bontà del servizio erogato.

App e funzionalità Office Professional Plus 2021

La descrizione è della stessa Microsoft:

Gli strumenti essenziali per lavorare bene. Office Professional 2021 è per le piccole aziende che crescono e desiderano le app classiche di Office più Publisher e Access

La suite mette infatti insieme prodotti quali:

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Publisher

Access

Dai documenti ai fogli di calcolo, passando per slide e database, avendo tutto in una sola suite per produrre tutto ciò di cui un’azienda possa avere bisogno: preventivi, slide di presentazione dei servizi, email, listino prodotti e altro ancora. Una suite completa, insomma, che nella sua formulazione non richiede app ulteriori, né esternalizzazione di utility quotidiane che si possono tranquillamente gestire internamente, né costi continuativi per abbonamenti ulteriori. Il costo è chiaro, trasparente e una tantum: ecco perché passare per Office 2021 per Mac o PC è la scelta vincente per la piccola impresa che molto pragmaticamente ha semplicemente la necessità di mettersi al lavoro quanto prima, quanto meglio, quanto più facilmente possibile.

Quale Office 2021 scegliere

In azienda, l’alternativa a Office 2021 è Office Home & Business 2021, la composizione gemella che rispetto alla versione “professional” è priva di Outlook, Publisher e Access. La suite comprende pertanto:

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Una versione ridotta, insomma, che può rivelarsi riduttiva nel lungo periodo in virtù delle esigenze crescenti delle aziende nel tempo. Se Office 2021 è un acquisto di lunga durata, periodo entro il quale i costi vengono spalmati e vanno in ammortamento giorno dopo giorno, allora la scelta più conveniente è una suite più corposa e completa come Office 2021 Professional Plus. Tutto ciò, a maggior ragione, in considerazione dello sconto che Mr Key Shop mette a disposizione e che consente di risparmiare fortemente sull’acquisto, riducendo pertanto il gap di prezzo tra le release. Quale Office 2021 scegliere è dunque una questione di opzioni e di ambizioni, proiettando sullo strumento utilizzato gli auspici di sviluppo che si portano dentro in riferimento alla propria attività.

Fuori dal contesto aziendale sono altre ed ulteriori le opzioni possibili, a partire da Office Home and Student a disposizione di famiglie e studenti per un contesto di formazione e tempo libero: funzioni differenti per esigenze e prerogative diverse.

Office 365 vs Office 2021: quale conviene acquistare

Siamo partiti da un quesito che ora merita una rapida disamina: conviene più una suite online come Microsoft 365 Business Standard o un acquisto “one shot” quale Office 2021 Professional Plus? In termini di funzionalità la differenza sta in primis nei sistemi di collaborazione online, che spesso e volentieri l’azienda organizza in altri modi, e nel prezzo di acquisto. Quest’ultimo va calcolato in una prospettiva temporale perché i metodi di acquisizione sono differenti: mentre Office 2021 viene acquistato in licenza “lifetime”, Office 365 è accessibile soltanto per periodi limitati in base alla scelta dell’utente.

Microsoft 365 Business Standard ha un prezzo pari a 10,50 euro al mese per singolo utente, mentre acquistare Office 2021 Professional Plus tramite Mr Key Shop costa 109,99 euro in soluzione unica. Bastano 11 mesi, insomma, per veder parificato il prezzo tra le due modalità. Al termine del primo anno di utilizzo, insomma, l’azienda che ha scelto Office 2021 è già in attivo con il proprio investimento e dai mesi successivi questa scelta si tramuta in vero e proprio vantaggio concorrenziale.

Microsoft ha scelto un nuovo modello di business per il mondo Office, ma questa opzione è più onerosa e mette a disposizione servizi e modalità operative che non a tutti possono interessare: ecco perché Office 2021 Professional Plus ha ancora pieno motivo di esistere e una precisa collocazione di mercato.

Se vi stesse chiedendo se è possibile scaricare Microsoft Office gratis, la risposta è si ma solo per alcune categorie specifiche, ad esempio studenti e insegnanti. Imprese e privati che non rientrano in queste categorie possono acquistare una product key Microsoft Office o possono scegliere di utilizzare programmi alternativi, con tutti i disagi di compatibilità e funzionalità che comporta.

Come scaricare e installare Office 2021

Passare attraverso l’acquisto di una licenza digitale significa rinunciare a tutto quello che è il confezionamento di un supporto fisico, l’invio dello stesso, i trasporti e tutti gli oneri connessi. In cambio si ottengono prezzi inferiori e la possibilità di procedere immediatamente con l’installazione del software. Una volta acquistata una product key, infatti, la si riceverà via mail nel giro di pochi minuti. A questo punto non resta che installare il software stesso in attesa della relativa attivazione.

Per scaricare il software è sufficiente andare sul sito ufficiale Microsoft e seguire tutte le istruzioni. L’inserimento della Product Key consentirà di attivare il software e di poterlo utilizzare immediatamente, senza attesa alcuna, sapendo che è la stessa Microsoft a vagliare la bontà della licenza acquisita ed a validarne l’utilizzo sulla propria copia di Office.

A seguito dell’acquisto della licenza da Mr Key Shop, si ricevono chiare istruzioni su come scaricare la copia ISO, installare il tutto sul proprio PC/Mac ed attivare la propria suite: tutto sarà molto semplice e, in caso di necessità, è a disposizione un servizio di assistenza clienti gratuito, continuativo ed in lingua italiana.