App IO e Agenzia delle Entrate, in arrivo nuovi messaggi

I servizi dell’Agenzia delle Entrate sono presenti nell’app IO ormai da un anno e mezzo e l’integrazione è destinata a farsi sempre più profonda. Lo rende noto il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) relativo al triennio 2026-2028, appena pubblicato. L’obiettivo è quello di semplificare il rapporto tra l’ente e i cittadini, in particolare per quanto riguarda la gestione delle comunicazioni.

Le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate su IO

Il documento è di particolare interesse in quanto spiega chiaramente i risultati raggiunti fino a oggi. Si riferisce a messaggi personalizzati inviati tramite notifiche push a coloro che hanno scaricato l’applicazione, relativi ad atti privati, conformità degli immobili oggetto di ristrutturazioni agevolate, controlli sui contribuenti, attribuzione del codice fiscale dei neonati, delega agli intermediari, acquisizione dei dati della certificazione unica e altro ancora. Sono in totale più di 30 le tipologie già supportate e nel corso del 2025 ne sono stati spediti oltre 20 milioni. Qui sotto un esempio.

Presto arriveranno nuove comunicazioni, ma al momento non è dato sapere quali. Ecco quanto si legge nel documento.

… i messaggi veicolati tramite app IO saranno incrementati con nuove comunicazioni personalizzate.

Per l’Agenzia, l’utilizzo dell’applicazione comporta vantaggi anche in termini di riduzione dei costi e di sicurezza. La spesa è nulla rispetto all’invio degli SMS e si eliminano i rischi legati alle attività di phishing che possono essere perpetrate tramite email o messaggi tradizionali sul telefono.

Altre novità in arrivo nell’app IO

Proprio nei giorni scorsi, l’app IO ha ricevuto un aggiornamento con una novità relativa ai metodi di pagamento, rendendo più semplice aggiornare quelli in scadenza. Ora si attende che sia mantenuta la promessa di poter caricare altri documenti con IT-Wallet: ISEE, titolo di studio e certificati vari. Il loro arrivo è stato confermato nell’estate scorsa, ma da allora non sono più emerse informazioni ufficiali.