Alibaba lancia gli occhiali smart con AI e sfida i Ray-Ban Meta

Gli occhiali smart saranno davvero la prossima grande ossessione tecnologica o si riveleranno l’ennesima moda passeggera? Difficile dirlo, ma i big della tecnologia ci credono talmente tanto da buttarsi nella mischia uno dopo l’altro. Del resto, Meta ha registrato vendite record per i suoi Ray-Ban, ha superato il milione di unità nel 2024.

L’ultimo a fare il grande passo è Alibaba, che ha appena svelato i suoi Quark AI. E indovina, indovinello? Sono rigorosamente ed esclusivamente destinati al mercato cinese. Quindi, possiamo dimenticare di metterci le mani sopra, almeno per ora, poi chissà, le cose possono sempre cambiare.

Quark AI: gli occhiali smart di Alibaba dotati di intelligenza artificiale Qwen

A prima vista i Quark AI non hanno nulla di avveniristico. Montatura nera, design discreto, l’aria di un paio di occhiali qualsiasi che si potrebbero trovare da un ottico. L’unico dettaglio che tradisce la loro vera natura sono due minuscole telecamere incastonate nelle aste. Piccole spie che rivelano che dietro quell’aspetto minimalista e anonimo si nasconde un concentrato di intelligenza artificiale.

Proprio come i Ray-Ban Meta, i Quark AI nascondono uno schermo integrato nelle lenti. Qui però il protagonista è Qwen, l’assistente AI di casa Alibaba. E non è l’unica differenza. Alibaba, infatti, ha costruito un ecosistema completo dentro questi occhiali. C’è Alipay per pagare senza tirare fuori il portafoglio, c’è Taobao per lo shopping, e una serie di funzioni AI che vanno dalla traduzione in tempo reale alla stima dei prezzi.

Il costo? 1899 yuan, circa 230 euro. Onesto, se non fosse che sono destinati esclusivamente alla Cina, perché Alibaba, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di portare i Quark AI oltre confine. E francamente non sorprende. Così come stanno le cose, il prodotto è sin troppo sino-centrico. Per venderli al di fuori della Cina, dovrebbe adottare un’altra intelligenza artificiale e un altro ecosistema di servizi integrati.

La corsa agli occhiali smart

Alibaba non è nemmeno il primo player cinese a buttarsi in questa sfida. A giugno scorso Xiaomi aveva già fatto il suo ingresso trionfale con i suoi occhiali smart a un prezzo molto interessante, stavolta però con ambizioni globali. E nel frattempo il resto del mondo tech non se ne sta di certo a guardare.

Amazon ha lanciato gli occhiali smart per i suoi corrieri, che dovrebbero rendere le consegne più efficienti. Samsung ci ha provato con il visore Galaxy XR, ma secondo le indiscrezioni starebbe lavorando a qualcosa di più leggero e versatile, perché diciamocelo, nessuno vuole girare per strada con un mattone sulla faccia.

E poi c’è Apple, naturalmente. Il grande assente che tutti aspettano. Le voci di corridoio suggeriscono che Cupertino avrebbe messo in pausa lo sviluppo del Vision Pro 2 per concentrarsi proprio sugli occhiali smart più accessibili, con un possibile lancio nel 2026.