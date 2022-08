Un'altra banca adotta Bitcoin: è il momento di acquistare la crypto

L’adozione di Bitcoin è in forte crescita. Lo vediamo quasi ogni giorno con notizie che arrivano da tutto il mondo. Questa volta è un’altra banca ad aver deciso di fornire l’accesso ai suoi clienti alla regina delle criptovalute.

In altre parole, gli utenti potranno acquistare, vendere e detenere bitcoin per poi visualizzarne il saldo con un accesso integrato e semplificato attraverso il loro conto corrente. Il vantaggio è che potranno fare tutto direttamente da un’unica app.

Si tratta di un passo importante per Sullivan Bank nel Missouri. Infatti, è lei la protagonista di tale innovazione. Il vantaggio di questa scelta è poter proporre opzioni in criptovalute attraverso un ecosistema amico nel quale i clienti sono già abituati a operare.

Purtroppo nel nostro Paese le banche sono ancora indietro in termini di adozione crittografica. Non ci sono istituti di credito che offrono opzioni dirette a Bitcoin con la possibilità di trasferirli da portafogli esteri.

Sullivan Bank nel Missouri ha deciso di compiere un passo avanti in termini di adozione. Integrando Bitcoin, permette ai suoi clienti di acquistare, vendere e detenere la regina delle criptovalute ed Ethereum. In un comunicato stampa, pubblicato il 24 agosto, ha specificato:

Bakkt Holdings, Inc. (NYSE: BKKT), una piattaforma di asset digitali che sblocca le criptovalute e promuove la fedeltà per creare esperienze piacevoli e connesse per un’ampia gamma di clienti, ha annunciato oggi che Sullivan Bank ha collaborato con Bakkt per sfruttare Bakkt® Crypto Connect per consentire presto ai clienti di Sullivan Bank di acquistare, vendere e detenere Bitcoin ed Ethereum.