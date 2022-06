Binance rivela il nuovo partner per i pagamenti in Brasile

Binance ha mantenuto la parola. Come aveva promesso, ha da poco rivelato chi sarà il suo nuovo partner in Brasile per i pagamenti. Una necessità dovuta alle nuove politiche della Banca Centrale Brasiliana (BC).

Infatti, proprio settimana scorsa, Binance aveva dovuto sospendere i pagamenti per depositi e prelievi in valuta Fiat in Brasile. Ora però la strada sembra essere completamente in discesa per tutti gli utenti che nel Paese utilizzano l’exchange.

L’annuncio è arrivato alcuni giorni fa. Il nuovo provider di servizi di pagamento sarà Brazilian Latam Gateway. Una scelta obbligata dall’urgenza di sostituire Capitual che più di sette giorni fa aveva cessato di offrire i suoi servizi agli utenti. Il vantaggio?

Con lo scambio, Binance offrirà una soluzione migliore per i clienti poiché conduce il processo di acquisizione dell’intermediazione locale Sim;paul, una società autorizzata dalla Banca Centrale e dalla Securities and Exchange Commission (CVM), annunciato a marzo.

Latam Gateway fornisce servizi di pagamento in Brasile ad aziende globali in diversi settori, come e-commerce, giochi e aggregatori di pagamenti. La società è stata creata nel 2019 da dirigenti con oltre 15 anni di esperienza nei pagamenti, avendo fondato Boa Compra nel 2004, successivamente venduta a PagSeguro.

Tutti possono aprire un conto gratuito su Binance. Si tratta del più grande fornitore globale di infrastrutture per l’ecosistema blockchain che conta milioni di utenti attivi. Primo al mondo per volume di scambio, questo exchange offre le migliori funzionalità di sempre in un ecosistema accessibile e sicuro.

Binance e Latam Gateway: il processo di integrazione sarà veloce

Binance, in una nota ufficiale pubblicata in Brasile il 24 giugno 2022, ha rassicurato tutti gli utenti che il processo di integrazione con Latam Gateway “sarà completato a breve“. Un’ottima notizia per chi in Brasile utilizza questo exchange. Ecco cosa ha dichiarato la società in merito:

Il processo di integrazione con Latam Gateway sarà completato a breve, quando le transazioni (depositi e prelievi) saranno completamente normalizzate. Binance terrà informata la comunità. Nel frattempo, lo scambio continua a offrire opzioni. Sia per i depositi che per i prelievi, gli utenti possono effettuare transazioni tramite il sistema P2P di Binance. Per l’acquisto diretto di criptovalute, Binance ha Pix e bonifici bancari disponibili tramite un fornitore alternativo. Per i prelievi, è disponibile un’opzione “sell to card” per Visa.

È ormai chiaro che per l’exchange Binance il Brasile è un mercato particolarmente rilevante. Per questo l’azienda ha confermato che “continuerà a investire ed espandere servizi per gli utenti locali“. Anche tu puoi aprire un conto gratuito in Italia e beneficiare di tutte le funzionalità e le opzioni disponibili.

