Binance spera che i progetti crittografici cattivi falliscano

Recentemente Nexo ha annunciato che aiuterà gli exchange in difficoltà acquistando i loro asset digitali. Changpeng CZ Zhao, invece, sembra essere contrario a questa decisione. Secondo il CEO di Binance i progetti crittografici “cattivi” dovrebbero essere accompagnati al fallimento.

Questa sua posizione arriva dopo che Sam Bankman Fried, il famoso miliardario crypto, ha deciso di utilizzare la sua azienda, Alameda Research, per salvare aziende e progetti con gravi difficoltà di liquidità.

Una notizia che, unita alla situazione di Celsius, ha fatto saltare sulla sedia il “buon” CZ. Changpeng Zhao ha specificato come Binance, invece, intende affrontare le richieste di aiuto dei molti progetti in difficoltà:

Ci sono arrivati ​​molti progetti che vogliono impegnarsi e parlare. Ancora una volta, nella vita reale, queste categorie non sono etichette chiare. Tutti i progetti si considerano come la terza categoria e dobbiamo esaminare ogni progetto nel dettaglio per decidere. C’è una certa soggettività in questo.

Da questa dichiarazione si evince che Binance non ha intenzione di fornire aiuto fine a sé stesso, ma di costruire un progetto comune con chi si trova in difficoltà. Ovviamente, ha specificato CZ, la società valuta costantemente la bontà di questi prima di decidere.

Aprire un conto su Binance vuol dire scegliere il primo exchange al mondo per volume di transazioni. La sua piattaforma evoluta offre un ecosistema chiaro e immediato per acquistare, vendere e detenere criptovalute, NFT e Fan Token.

Binance auspica a una pulizia del mercato crittografico

In sostanza, il CEO di Binance, Changpeng CZ Zhao, spera in una pulizia del mercato crittografico dove a resistere sono solo progetti e realtà forti e solide. Proprio in merito a questo tema, recentemente ha dichiarato:

In breve, sono solo progetti “cattivi”. Questi non dovrebbero essere salvati. Purtroppo, alcuni di questi progetti “cattivi” hanno un gran numero di utenti, spesso acquisiti attraverso incentivi gonfiati, marketing creativo o puri schemi Ponzi.

Inoltre, in qualsiasi settore, ci sono sempre più progetti falliti che di successo. Si spera che i fallimenti siano piccoli e che i successi siano grandi. Ma ti viene l’idea. I salvataggi qui non hanno senso.

È il tempo e le difficoltà che, secondo il CEO di Binance, danno prova della solidità di un progetto nel settore crittografico. Una certezza che ha espresso aggiungendo un’ulteriore dichiarazione al pensiero sopra citato:

Quando le cose sono un po’ più difficili sul mercato, scopri chi sta effettivamente costruendo qualcosa che potrebbe durare a lungo, più a lungo termine, e cosa sta per scomparire.

Aprire un conto gratuito su questo exchange è facile, veloce e immediato. Appena la tua identità sarà confermata potrai fin da subito accedere a tutte le funzionalità disponibili sull’exchange Binance, il colosso degli scambi crypto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.