Binance sta lavorando al Rebirth Terra Network

Cosa sta succedendo a Terra LUNA dopo il pesante tonfo che ha fatto perdere al token il 99% del valore acquisito negli ultimi mesi? Oltre a essere sotto indagine governativa in Corea del Sud, Terra lancerà una nuova blockchain e un nuovo token con la collaborazione anche di Binance.

Il più grande exchange di criptovalute al mondo ha fatto sapere di essere al lavoro “a stretto contatto” con il team di Terra in merito al piano di rilancio. L’annuncio è arrivato tramite un tweet pubblicato dalla società, mercoledì 25 maggio 2022:

La comunità Terra ha appena passato un voto a “Rebirth Terra Network”.

Stiamo lavorando a stretto contatto con il team di Terra sul piano di ripristino, con l’obiettivo di fornire agli utenti interessati su Binance il miglior trattamento possibile. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Infatti, proprio ieri è stata approvata la proposta di rilanciare Terra LUNA con una nuova blockchain. In sostanza, il 65,5% dei votanti, che detengono la criptovaluta, ha appoggiato il progetto Terra On Recovery Plan che sembra voler avere tutto pronto per un lancio già entro il 27 maggio 2022.

Binance in aiuto di Terra LUNA

Binance, dopo aver estromesso LUNA e UST dal suo exchange, ora si è incaricato di sostenere il rilancio di Terra LUNA. Molti non avranno ancora dimenticato la forte critica che il CEO Changpeng CZ Zhao ha mosso nei confronti di Do Kwon e del suo progetto:

Vorrei vedere da loro una maggiore trasparenza. Molto di più! Comprese specifiche transazioni on-chain (txids) di tutti i fondi. Affidarsi all’analisi di terze parti non è sufficiente o accurato. Questa è la prima cosa che sarebbe dovuta accadere.

Non ho sempre ragione, ma la mia prospettiva è: i fallimenti possono accadere. Ma quando succedono, la trasparenza, la comunicazione rapida e l’assunzione di responsabilità nei confronti della comunità sono estremamente importanti.

Occorre però ricordare anche che CZ ha espresso non solo tutta la sua speranza affinché questo progetto potesse trovare nuova vita, ma ha anche offerto la completa disponibilità di Binance nel supportare questo lavoro di rinascita totale:

Spero solo che i team di progetto possano risorgere dalle ceneri e ricostruire tutto in modo corretto e sensato. Indipendentemente dalle mie opinioni personali o dalla soluzione scelta alla fine, saremo sempre qui per supportare la comunità in ogni modo possibile.

Eccoci qui a commentare una promessa che Binance sta mantenendo, prendendosi carico in parte di questo nuovo progetto di rinnovamento della blockchain di Terra LUNA in tutte le sue nuove definizioni.

