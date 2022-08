Con Binance trasferisci criptovalute gratis: ecco come

Binance è un ottimo exchange crittografico. Le sue caratteristiche, che lo rendono apprezzato dagli utenti di tutto il mondo, sono veramente tante. Una di queste è sicuramente la sua offerta molto ampia di criptovalute. Ce ne sono per tutti i gusti.

Nondimeno, l’Exchange Binance è facile da utilizzare, grazie al suo ecosistema intuitivo. Inoltre, la sicurezza è al primo posto perché costantemente aggiornato con le migliori tecnologie di protezione. Inoltre, la sua società è fortemente incentrata sulla conformità per fornire prodotti e servizi in un ambiente sicuro e regolamentato.

Lo ha confermato lo stesso Changpeng CZ Zhao, CEO e fondatore dello scambio, in occasione della licenza crittografica temporanea ottenuta da Binance in Kazakistan. Prova del fatto che questo exchange continua a lavorare per crescere in tutto il mondo.

Un’altra caratteristica interessante è che tutti possono trasferire criptovalute gratuitamente, senza pagare commissioni. Lo si può fare inviando asset digitali a chiunque e ovunque grazie a un metodo pratico che permette di utilizzarli nel mondo reale, anche per gli acquisti.

Scopriamo insieme come fare, ma prima – se ancora non lo hai fatto – è necessario aprire un conto gratuito sull’Exchange Binance. È molto semplice. Basta selezionare il link qui sotto riportato e seguire le istruzioni. Ricorda di tenere a portata di mano i tuoi documenti di identità.

Binance: come trasferire criptovalute istantaneamente e senza commissioni

Esiste un modo per trasferire criptovalute istantaneamente e senza commissioni con Binance. Farlo è molto semplice perché gli strumenti da utilizzare sono alla portata di tutti. Stiamo parlando di email o SMS attraverso i quali inviare Gift Card personalizzate.

Scopriamo quindi, passo passo, attraverso questa guida rapida e veloce, come utilizzare le Binance Gift Card per trasferire criptovalute tramite email o SMS istantaneamente e senza dover pagare alcuna commissione.

Per prima cosa apri l’app ufficiale di Binance. Poi vai sul tuo profilo e seleziona Gift Card. Una volta nella pagina fai tap su Trasferisci Crypto. In questa sezione scegli la criptovaluta che vuoi trasferire e il relativo importo da inviare.

Successivamente, decidi se vuoi trasferirle tramite email o messaggio di testo. Quindi, fai tap su Trasferisci per inviare le criptovalute e conferma la transazione gratuita attraverso l’autenticazione a due fattori, 2FA Code.

Se hai deciso di inviarle tramite email, riceverai un messaggio di conferma che la transazione è stata effettuata con successo. In questo modo avrai inviato le tue criptovalute tramite Gift Card per beneficiarne tu stesso o il destinatario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.