Bitcoin: perché i 40mila dollari si sono trasformati in un forte supporto

Come più volte detto anche nei precedenti articoli, il 2022 per Bitcoin non è iniziato al meglio. Il suo prezzo di acquisto ha subito ulteriori cali segnando un trend abbastanza negativo per la crypto. Tuttavia, oggi i 40.000 dollari si sono magicamente trasformati in un supporto importante e forte per la regina delle criptovalute. Scopriamo qual è il motivo fondamentale e perché ora possiamo investire al meglio nella regina delle criptovalute acquistandola su Coinbase.

Bitcoin: i miner risolvono un forte accumulo

Se per alcuni le quotazioni di Bitcoin dalla fine del 2021 ai primi giorni del 2022 sono sembrate un incubo, per altri invece si sono rivelate una ghiotta opportunità. Stiamo parlando dei miner che, sfruttando i livelli di 40.000 dollari, hanno iniziato a effettuare acquisti aggressivi di BTC trasformando questo livello in supporto.

Pensiamo, ad esempio, a Bitfarms che ha acquistato più di 43 milioni di dollari in Bitcoin. Ma come questa azienda di mining ce ne sono state tante altre che nei cinque giorni consecutivi hanno aggiunto, complessivamente, fino a più di 6.100 BTC. In questo modo, quota 40.000 dollari è diventata il nuovo fondo per la regina delle criptovalute.

Sono diversi gli analisti convinti che il livello dei 30.000 dollari nel 2021 abbia fornito una base alla domanda e, una volta salito a 40.000 dollari, si sia trasformato in un supporto fondamentale. Ciò sulla base del modello della curva a S. Inoltre, se l'oro è sceso nella zona di breakout nell'ultimo anno, è dimostrabile che Bitcoin sia rimasto ipervenduto a 40.000 dollari. Ecco perché i migliori analisti sostengono che la criptovaluta abbia un supporto tecnico proprio a cavallo di quest'ultima quotazione.

Perciò, qualora dovesse anche scendere al di sotto di questo livello sarebbe molto probabilmente un rimbalzo veloce. Attendiamo quindi i dati sull'inflazione della FED e la relativa chiusura della settimana. Nel frattempo appare chiara ora l'opportunità per acquistare Bitcoin in tutta sicurezza direttamente su Coinbase, sfruttando la possibilità di investire gradualmente nel tempo, programmando gli acquisti mensilmente, settimanalmente o quotidianamente.