Bitcoin diventa una materia: la crypto potrebbe entrare nelle scuole

Quanti sarebbero d’accordo di introdurre Bitcoin come materia nelle scuole? Un tema simile aprirebbe le porte a numerosi dibattiti. Ci si dividerebbe tra chi è favorevole, vedendo nel mercato crittografico il futuro dell’economia, e chi invece è contrario, demonizzando le criptovalute.

Comunque l’idea non sembra essere così lontana dal pensiero di molti. Infatti, c’è chi sostiene sia necessaria maggiore istruzione negli ambienti scolastici riguardo un’educazione al denaro e alle criptovalute. In altre parole la proposta è creare un percorso scolastico a tema.

Ad aver espresso il suo parere positivo è stato il principe ereditario di Serbia e Jugoslavia, Philip Karageorgevitch. Forte sostenitore di Bitcoin, crede possa essere utile e fondamentale introdurre una materia sulla regina delle criptovalute nelle scuole:

I bambini devono capire di cosa tratta Bitcoin. La cosa principale è la storia del denaro: questo è qualcosa che non ci è stato insegnato nelle scuole. Da come vedo in questo momento l’istruzione noto che sta peggiorando.

Bitcoin a scuola: è necessario educare i figli alle criptovalute?

Le criptovalute stanno toccando ormai molti settori nel mondo. A queste si sono aggiunti anche Token Non Fungibili, Fan Token e Metaverso. In più, tra gli asset menzionati c’è Bitcoin che fa da protagonista e, quasi sicuramente, anche i nostri figli ne sentono parlare, forse chiedendosi di cosa si tratti effettivamente, come ha riferito, citando la sua esperienza, il principe Philip Karageorgevitch:

Mio figlio Stefan di quattro anni sta cercando di farsi un’idea di cosa sia Bitcoin. Capisce che c’è Bitcoin e intuisce che a suo padre piace parlarne.

Perciò per alcuni sembra proprio necessario educare le nuove generazioni, sin da piccole, a criptovalute, blockchain, NFT e Metaverso. Quindi Bitcoin potrebbe diventare anche una materia didattica a scuola.

Chissà se e quando questa opportunità verrà presa in considerazione dalle scuole in Italia e nel resto del mondo rendendo Bitcoin un materiale istruttivo per i giovani alunni. Intanto, la sua adozione continua a crescere sempre di più generando curiosità anche nei più piccoli.

