Bitcoin: in Portogallo apre il primo negozio fisico per comprare la crypto

Finalmente la notizia che molti stavano aspettando è arrivata. A breve, in Portogallo, aprirà il primo negozio fisico dove poter acquistare Bitcoin e criptovalute. Dietro questo progetto c'è BitBase, startup spagnola che gestisce una catena di exchange e bancomat crypto. La società ha infatti ufficializzato il debutto del nuovo negozio che avrà luogo il 24 gennaio 2022 a Lisbona, la capitale del Paese.

Bitcoin: BitBase è pronta a distribuire criptovalute in Portogallo

Sembra proprio che il mercato portoghese delle criptovalute stia interessando molto BitBase. La società vede infatti nel Paese un ottimo centro per la distribuzione di Bitcoin e crypto. Ecco perché da lunedì prossimo sarà già attivo il primo negozio fisico a tema crypto.

Lì saranno offerti servizi di scambio per sette delle maggiori criptovalute al mondo: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Dasg, Litecoin, Dogecoin, USDT e BitBase Token. Le operazioni potranno essere svolte tramite denaro contante o carta di credito in pochi e semplici passaggi.

Di questi negozi, BitBase, ne ha già 25 situati in 15 delle maggiori città spagnole. Nel negozio in Portogallo saranno attivi diversi bancomat crypto attraverso i quali qualsiasi cliente potrà effettuare transazioni in criptovalute. Inoltre, gli utenti avranno a disposizione anche di assistenza tecnica per qualsiasi necessità. Infatti, la startup promette che tutti potranno “fare i primi passi nel mondo delle criptovalute grazie a un team specializzato di assistenza nell'acquisto e nella vendita di criptovalute“.

Ovviamente, questo negozio di Bitcoin e crypto non sarà l'unico che BitBase avvierà in Portogallo. In una nota ufficiale si legge che “l'azienda ha già avviato il processo per trovare un luogo dove installerà un altro negozio“. Quindi, tutto è ancora agli inizi e il progetto sembra essere davvero ben articolato e completo.

Questa, come molte altre, è una notizia che aiuterà Bitcoin a riprendere il suo trend rialzista dopo una pausa in negativo che sta caratterizzando questi primi giorni dell'anno.