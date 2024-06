Bluesky e Mastodon connessi grazie a Bridgy Fed

Bridgy Fed, un innovativo servizio di social networking, ha reso possibile una maggiore interoperabilità all’interno del Fediverso, l’ampia rete di applicazioni decentralizzate per i social media come Mastodon, Bluesky e altre.

L’interoperabilità tra social decentralizzati

Ora, gli utenti di app decentralizzate come Mastodon, alimentate dal protocollo ActivityPub, e quelle alimentate dal protocollo AT di Bluesky, possono facilmente seguire le persone su altre reti, vedere i loro post, nonché mettere like, rispondere e ripostare i contenuti.

Bridgy Fed rappresenta uno degli sforzi più promettenti per collegare il Fediverso con il web, Bluesky e, potenzialmente, altre reti come Nostr in futuro. Questo sviluppo arriva in un momento di crescente interesse per i social media decentralizzati, spinto dalla vendita di Twitter a Elon Musk nel 2022 e dal successivo rebranding dell’applicazione in X.

Applicazioni come Mastodon e Bluesky hanno guadagnato popolarità, attirando milioni di utenti alla ricerca di alternative alle reti centralizzate.

Superare le barriere tra i protocolli grazie a Bridgy Fed

Nonostante il loro successo, le reti di social media decentralizzate si trovano ad affrontare una sfida cruciale per guadagnare terreno rispetto a rivali come X o Threads di Meta: l’incompatibilità tra i diversi protocolli su cui si basano. Mentre Mastodon utilizza il consolidato protocollo ActivityPub, Bluesky si affida al più recente protocollo AT, impedendo agli utenti delle rispettive reti di interagire direttamente tra loro.

Lo sviluppatore di software Ryan Barrett ha lavorato per risolvere questo problema con Bridgy Fed, un ponte di social networking che collega gli utenti del Fediverso a quelli di Bluesky e viceversa. Inizialmente oggetto di dibattito per la sua natura opt-out, Barrett ha ascoltato il feedback della comunità e ha reso il ponte opt-in da entrambe le parti per il momento, con la possibilità di diventare opt-out solo per gli utenti di Bluesky in futuro.

Come utilizzare Bridgy Fed

Utilizzare Bridgy Fed è un processo semplice e intuitivo. Il servizio funziona esclusivamente con account e post pubblici, garantendo la privacy dei contenuti privati o riservati ai soli follower.

Per collegare un account dal Fediverso (ad esempio Mastodon) a Bluesky, è necessario che l’utente segua dalla propria istanza Mastodon l’account “@bsky.brid.gy@bsky.brid.gy”. Questo account seguirà automaticamente l’utente a sua volta. A questo punto, verrà creato un account ponte associato all’username dell’utente sul Fediverso.

Tale account sarà disponibile agli utenti di Bluesky e avrà come nome lo username Fediverso/Mastodon seguito da “ap.brid.gy”. Ad esempio, se l’utente su Mastodon ha come username “@mario@mastodon.social“, su Bluesky sarà raggiungibile come “@mario.mastodon.social.ap.brid.gy“.