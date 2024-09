Bluesky: novità per contrastare abusi e spam

Da fine agosto sono disponibili diverse funzionalità che consentono di ridurre la tossicità delle conversazioni. Bluesky ha annunciato altre novità attualmente in sviluppo per contrastare molte attività vietate, come molestie, spam e creazione di account fasulli.

Nuove funzionalità anti-tossicità

I molestatori cercano sempre il modo di aggirare i controlli. Bluesky ha avviato lo sviluppo di un tool che permette di rilevare la creazione di account multipli da parte della stessa persona. Per individuare invece i contenuti volgari nelle risposte è stato avviato un esperimento che prevede la segnalazione ai moderatori dei server e la successiva limitazione della visibilità. In caso di azioni ripetute è possibile aggiungere specifiche etichette o sospendere l’account.

Bluesky svilupperà inoltre un tool che rileva automaticamente gli account fasulli (impersonificazioni), spam e tentativi di truffa. Nei prossimi mesi, gli utenti riceveranno notifiche per le infrazioni direttamente nell’app, invece che tramite email.

È prevista anche l’introduzione di etichette geografiche. Se Bluesky riceverà una valida richiesta legale, i post verranno nascosti solo nel paese da cui è arrivata la richiesta. La software house introdurrà funzionalità specifiche per i video, oltre a quelle già disponibili, tra cui la possibilità di disattivare la riproduzione automatica.

Un’altra funzionalità consentirà di rimuovere singoli utenti dalle liste, quando viene bloccato il creatore. Verranno inoltre nascoste le liste con nomi e descrizioni che violano le linee guida. Bluesky ha recentemente superato i 10 milioni di utenti. Il successo crescente del social network è dovuto anche al ban di X in Brasile.