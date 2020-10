C’è anche TIM nella schiera di operatori che a breve offriranno la possibilità di accedere al cosiddetto Bonus 500 euro per sottoscrivere un nuovo contratto di connettività. Oggi la telco anticipa la fase vera e proprio di richiesta del contributo mettendo online una pagina (link a fondo articolo) che permette agli interessati di essere contattati da un consulente per ottenere maggiori informazioni in merito. Lo stesso vale per Vodafone e WINDTRE.

Bonus 500 euro: TIM anticipa l’offerta

È sufficiente inserire il proprio numero per ricevere poi una telefonata. L’offerta è riservata in questa Fase 1 del Piano Voucher alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro. Si tratta di un’iniziativa messa in campo dal Governo al fine di promuovere la diffusione della banda ultralarga andando così ad assestare un colpo decisivo alla piaga del divario digitale che ancora affligge una parte importante della popolazione nel nostro paese.

Ricordiamo che l’erogazione dei primi bonus è prevista entro fine ottobre. Contestualmente alla sottoscrizione di un nuovo contratto per la connettività (la linea dovrà essere da almeno 30/15 Mbps) si potrà chiedere un PC o tablet con specifiche tecniche minime già stabilite.

È già online da un paio di settimane il modulo da compilare (qui il PDF) e che non appena possibile andrà presentato gli operatori attraverso i canali di vendita tradizionali: negozi, centri commerciali, catene di elettronica, punti di assistenza e così via. Entro pochi giorni sul sito ufficiale di Infratel dovrebbe essere pubblicato l’elenco completo delle offerte così da poter consentire a ogni famiglia di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.