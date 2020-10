Entro fine mese le famiglie italiane con ISEE inferiore a 20.000 euro potranno chiedere e ottenere il cosiddetto Bonus 500 euro per sottoscrivere un nuovo contratto di connettività. In attesa che il sito ufficiale di Infratel pubblichi i dettagli di tutte le offerte disponibili, alcuni operatori si stanno muovendo per raggiungere fin da subito coloro interessati a beneficiare della misura: tra questi c’è anche WINDTRE. Lo stesso vale per Vodafone.

Bonus 500 euro: WINDTRE anticipa l’offerta

La telco ha messo online una pagina (link a fondo articolo) in cui trova posto un modulo da compilare così da poter essere ricontattati e conoscere tutti i dettagli. Sono chiesti nome e cognome, provincia, email, numero di telefono ed eventuale numero della linea fissa per chi è già cliente.

Ricordiamo che il bonus, parte della Fase 1 del Piano Voucher approvato dal governo per favorire la diffusione della banda ultralarga in Italia, dà la possibilità di chiedere un PC o tablet (vedi le specifiche minime) all’atto della sottoscrizione di un nuovo contratto per la connettività (il servizio deve essere di almeno 30 Mbps in download).

Già online anche la domanda da presentare agli operatori (qui il PDF) attraverso i tradizionali canali di vendita: negozi, centri commerciali, catene di elettronica, punti di assistenza ecc. Per ulteriori chiarimenti rimandiamo all’articolo dedicato a “domande e risposte”. Chi ha bisogno di un aiuto per ottenere il proprio ISEE può far riferimento alla nostra guida pubblicata oggi su queste pagine.