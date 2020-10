In attesa che sul sito ufficiale di Infratel facciano la loro comparsa tutte le offerte degli operatori per il cosiddetto Bonus 500 euro, le telco si stanno muovendo per giocare d’anticipo: oggi sul portale di Vodafone è comparsa una pagina dedicata al contributo (link a fondo articolo). Lo stesso vale per WINDTRE.

Bonus 500 euro: Vodafone anticipa l’offerta

Al suo interno un modulo in cui viene chiesto di inserire nome, cognome e numero di telefono, specificando eventualmente se si è già clienti, così da poter essere richiamati da un consulente per ottenere tutti i dettagli sulle modalità di ottenimento. Ricordiamo che si tratta di una misura prevista dalla Fase 1 del Piano Voucher messa in campo dal Governo con l’obiettivo di favorire la diffusione della banda ultralarga in tutto il territorio nazionale, assestando così un colpo decisivo alla piaga del divario digitale.

Per chiedere concretamente il bonus sarà necessario presentare la domanda (già disponibile il PDF da compilare) presso uno dei canali di vendita tradizionali: negozi, centri commerciali, catene di elettronica, punti di assistenza e così via.

Il contributo è riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro (qui una guida per ottenere il documento) e dà diritto, in concomitanza con la sottoscrizione di un contratto per la connettività (almeno 30/15 Mbps), a richiedere un PC o tablet con specifiche tecniche minime ben definite. Rimandiamo infine a un articolo pubblicato su queste pagine nelle settimane scorse dedicato a “domande e risposte” per sciogliere eventuali dubbi.