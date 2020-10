Da un paio di giorni è online (all’indirizzo voucherbul.infratelitalia.it) la piattaforma per gli operatori che intendono proporre le loro offerte ai destinatari del cosiddetto Bonus 500 euro. A realizzarla Infratel e Invitalia. Ricordiamo che il contributo, previsto dalla Fase 1 del Piano Voucher, sarà riconosciuto alle famiglie italiane con ISEE inferiore a 20.000 euro.

La piattaforma degli operatori per il Piano Voucher

Un ennesimo step nel percorso verso l’erogazione che dovrebbe prendere il via entro fine ottobre. Ricordiamo che per accedere alla somma sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto per un servizio di connettività con velocità pari ad almeno 30/15 Mbps. Contestualmente i beneficiari potranno ottenere un dispositivo, computer o tablet (anch’essi dovranno rispettare requisiti minimi), che diventerà di loro proprietà allo scadere del primo anno di abbonamento. Ecco quanto si legge oggi sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato al Piano Strategico per la Banda Ultralarga.

Gli operatori registrati e accreditati sulla piattaforma potranno presentare una o più offerte. Ogni offerta sarà composta da un insieme di dati strutturati e da apposita documentazione. Accedendo alla sezione offerte, gli operatori potranno visualizzare lo stato delle offerte presentate ed eventualmente inserirne altre

Bisogna ora attendere ancora qualche giorno per la validazione delle offerte che saranno poi proposte ai consumatori. Questi, una volta deciso a quale aderire, presenteranno domanda presso i canali di vendita tradizionali gestiti dagli operatori: negozi, centri commerciali, catene di elettronica, punti di assistenza e così via. Il modulo da compilare è già online da un paio di settimane.

A fine ottobre ci sarà la validazione delle offerte degli operatori e la conseguente spendibilità dei voucher da parte dei consumatori, che potranno accedere alle offerte presentate dagli operatori rivolgendosi direttamente agli stessi per riscattare il Voucher di Fase I.

Seguirà infine una campagna di comunicazione finalizzata a mettere l’intera popolazione a conoscenza dell’opportunità.