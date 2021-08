Bonus TV, scarica l'autodichiarazione fondamentale per ottenere lo sconto

Se stai pensando di sfruttare il Bonus TV per cambiare il tuo televisore e rottamare quello vecchio, allora dovrai giocoforza passare per la compilazione di un documento PDF (“Autodichiarazione ai sensi degli ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000“) che rappresenta la richiesta fondamentale per l'ottenimento dello sconto in cassa.

Bonus TV, ecco l'autodichiarazione necessaria

L'autodichiarazione (scaricala qui direttamente dal sito del Ministero per lo Sviluppo Economico) richiede dati quali generalità, residenza e riferimenti identificativi per arrivare ad una triplice autocertificazione:

che l'apparecchio televisivo rottamato era stato acquistato prima del 22 dicembre 2018 che il televisore è stato consegnato al punto vendita o depositato presso un'isola ecologica autorizzata (qui i dettagli) di essere intestatario del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione (leggasi: essere in regola con l'abbonamento RAI)

In assenza di tale documento, il rivenditore non ha la possibilità di fare richiesta sulla piattaforma ministeriale e non può pertanto portare avanti lo sconto in cassa previsto dal Bonus Rottamazione TV (ossia il 20% del prezzo fino ad un massimo di 100 euro):

Una volta compilato il modulo, è possibile presentarlo al proprio rivenditore, il quale lo andrà a ritirare in fase di consegna del televisore durante il ritiro dello stesso. Va ricordato come l'acquisto possa avvenire online soltanto in casi come Unieuro (vedi dettagli) o Mediaworld (vedi dettagli) che dispongono di punti vendita sul territorio, ma non su Amazon (che non dispone al momento dei meccanismi per il ritiro e la verifica della documentazione).