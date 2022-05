Calcio e crypto: Argentina in campo con Binance

I mondiali in Qatar ai quali purtroppo non prenderà parte l’Italia vedranno invece scendere in campo Binance. L’exchange di criptovalute numero uno al mondo (per volume di transazioni gestite) ha infatti ufficializzato una nuova stretta di mano con la federazione nazionale calcistica dell’Argentina che, tra novembre e dicembre, vedrà impegnati Leo Messi e compagni sui campi della competizione. Si tratta di un’ennesima testimonianza del legame sempre più stretto fra l’ecosistema della finanza decentralizzata e lo sport più seguito al mondo.

Binance è il nuovo sponsor dell’Argentina

L’annuncio dell’accordo siglato è giunto nel fine settimana, con tanto di presentazione della divisa indossata dall’Albiceleste su cui fa bella mostra il logo dell’exchange. Ricordiamo che, nel nostro paese, è già sponsor della Lazio dall’ottobre scorso.

Non si tratta della prima collaborazione tra la federazione locale AFA e la piattaforma. A partire da quest’anno, la coppa nazionale (Copa de la Liga Profesional) è stata ribattezzata Copa Binance.

Ricordiamo che il numero uno della società, Changpeng Zhao, arriverà domani per la prima volta in Italia. Il viaggio a Roma, durante il quale incontrerà anche i membri della community, conferma l’importanza del nostro mercato per la strategia di crescita del gruppo all’interno del territorio europeo.

Attraverso iniziative di questo tipo, l’exchange mira a rafforzare ulteriormente la propria leadership nel territorio delle criptovalute, mantenendo gli utenti già acquisiti e facendo conoscere i propri strumenti anche a chi sta approcciando il trading solo ora. Non ci stupiremmo di vedere sempre più accordi di sponsorizzazione, anche da parte della concorrenza che di certo non ha alcuna intenzione di stare a guardare. Creare un account e cimentarsi con la compravendita di questi asset è ormai alla portata di tutti: basta un minuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.