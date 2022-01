Cardano va forte e guadagna un altro buon 8%

Cardano sembra essere inarrestabile e per la criptovaluta questo inizio settimana si è dimostrato davvero favorevole. Non solo ha evitato l'ampia correzione del mercato, ma ha anche segnato un nuovo guadagno portando la sua quotazione a +8%. Tra l'altro è risultata la migliore crypto nelle 24 ore. Al momento della scrittura il suo prezzo di acquisto si è stabilito a 1,561 dollari con un buon +3,03%. Meglio non farsi sfuggire questa occasione e investire con eToro, la piattaforma leader di social trading.

Cardano continua il suo trend positivo

La capitalizzazione di mercato di Cardano è pari a 48,58 miliardi di dollari, il che le garantisce un posto tra le top ten delle criptovalute. Anche questo è un aspetto non indifferente da tenere presente. Altro elemento che la rende davvero appetibile riguarda i suoi volumi di transazione, molto più elevati rispetto a quelli di Ethereum.

A spiegare meglio la situazione di Cardano è una recente dichiarazione di Santiment, famosa società fornitrice di dati on-chain:

Cardano è uno dei pochi asset crypto a grande capitalizzazione che ha visto dei bei guadagni all'inizio della nuova settimana. In effetti, $ADA è l'unico asset tra i primi 100 che ha guadagnato percentuali a doppia cifra (+11%) nelle ultime 24 ore. Il colpevole sembra essere l'overselling della folla e il FUD.

NFT e Metaverso sono i prossimi obiettivi di crescita

Per Cardano i prossimi obiettivi potrebbero diventare un altro trampolino di lancio. La sua blockchain, infatti, potrebbe trasformarsi in un passo ulteriore di crescita nel mondo NFT e del Metaverso. Proprio in merito a questo, Hayden Hughes, amministratore delegato di Alpha Impact, a Bloomberg ha dichiarato:

Si potrebbe facilmente obiettare che il mercato NFT ha trovato un modo leggero per negoziare, e questa è la blockchain di Cardano. Molti hanno affermato che è solo questione di tempo prima che le tasse sul gas e la congestione intasino la blockchain di Cardano, portando a commissioni elevate sul gas, ma nonostante i 5,31 miliardi di dollari di attività quotidiana non l'abbiamo ancora visto.

Infine, recentemente un comunicato ha rivelato di un nuovo progetto per Cardano incentrato sul metaverso Pavia, molto simile a Decentraland, ma – al contrario – costruito sulla tecnologia blockchain Proof-of-Shake.

Ecco perché ora potrebbe essere il momento favorevole per investire su Cardano scegliendo una piattaforma facile, evoluta e sicura come eToro.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi