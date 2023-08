Le carte di credito solitamente comportano diversi costi. Gli utenti che le utilizzano questa tipologia di carta di pagamento deve infatti fare i conti con i costi fissi legati al mantenimento della carta e i costi legati al suo utilizzo.

Un esempio classico sono le commissioni che gravano su pagamenti e prelievi. Esistono anche vari altri tipi di costi, come quelli associati all’apertura di un conto corrente che dovrà fungere da appoggio.

Tutti questi costi possono essere risparmiati se scegli una carta di credito gratuita. Una delle opzioni attualmente più complete per questo tipo di carta è la carta YOU Advanzia Bank.

La suddetta carta di credito è una soluzione completamente gratuita, senza canone e commissioni su prelievi e pagamenti.

Inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto per ottenere carta YOU. Se ti interessa richiedere questa carta, clicca sul link qui sotto.

Carta YOU, la carta di credito che azzera i costi

Carta YOU è una carta di credito estremamente conveniente perché possiede delle caratteristiche uniche:

è senza canone e non ci sono vincoli da rispettare per l’eliminazione dei costi fissi;

e non ci sono vincoli da rispettare per l’eliminazione dei costi fissi; nessuna commissione su prelievi e pagamenti, anche all’estero;

su prelievi e pagamenti, anche all’estero; non è necessario aprire un nuovo conto e non ci sono spese di emissione.

Se scegli Carta YOU, poi, otterrai anche bonus aggiuntivi, come una polizza di viaggio gratuita, la rateizzazione delle spese, la possibilità di chieder un aumento del plafond, l’uso della carta sul circuito MasterCard, la possibilità di pagare usando Apple Pay e Google Pay.

Se vuoi richiedere carta YOU devi soltanto cliccare sul link qui sotto:

Una volta entrato nella pagina dedicata, devi compilare il modulo e aspettare il responso di Advanzia Bank. Non pagherai alcun costo di emissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.