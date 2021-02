La seconda fase del Cashback di Stato, quella che ha preso il via l’1 gennaio e che andrà a concludersi il 30 giugno, assegnerà anche il Super Cashback da 1.500 euro ai 100.000 cittadini che al termine del periodo avranno eseguito il maggior numero di pagamenti con i metodi registrati all’iniziativa. A tal proposito, al momento il conteggio delle transazioni effettuate risulta fermo da circa 48 ore.

Cashback e Super Cashback: il conteggio delle transazioni è fermo?

Stando ai test eseguiti in redazione l’ultimo update risale alla giornata di sabato. Questo vale sia per l’applicazione IO sia per quelle degli issuer di terze parti. Non è chiaro cosa si sia inceppato né quanto ci sarà da attendere prima di veder ripartire il contatore. Nonostante compaia il messaggio “Aggiornato alle **:** del 01/02/2021”, il numero è bloccato dal 30/01.

Ad ogni modo non ci si deve preoccupare: il sistema terrà conto di ogni pagamento, eventualmente recuperandolo in un secondo momento come avvenuto a fine gennaio con le transazioni PagoBANCOMAT di dicembre. Ricordiamo infine che entro fine febbraio chi ha preso parte all’Extra Cashback di Natale riceverà il rimborso maturato direttamente sul proprio conto, all’IBAN indicato.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un elenco di 10 proposte per migliorare il Cashback di Stato, intervenendo su alcuni punti chiave e sulle criticità emerse a quasi due mesi di distanza dal via. Riteniamo si possa ad esempio porre un limite alle transazioni ravvicinate registrate, evitando così abusi come il frazionamento delle spese al fine di scalare la classifica.

Aggiornamento (01/02/2021, 16.15): PagoPA comunica che non c’è stato alcuno stop alle attività e assicura che ogni aggiornamento sta proseguendo regolarmente.