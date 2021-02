A un mese esatto dall’inizio della seconda fase del Cashback di Stato, la prima che prevede l’assegnazione del Super Cashback da 1.500 euro è possibile formulare una prima previsione (solo indicativa e parziale) in merito al numero di transazioni necessarie per allungare le mani sul bonus. Quanti pagamenti bisogna fare per ottenerlo?

Quante transazioni serviranno a giugno per il Super Cashback?

Per rispondere alla domanda abbiamo preso in considerazione la soglia minima indicata quotidianamente nelle ultime due settimane, aggiornata di giorno in giorno, passando dalle 20 del 19 gennaio, dalle 33 del 25 gennaio, dalle 39 del 28 gennaio fino alle 46 di oggi, martedì 2 febbraio. Calcolatrice alla mano, servono circa 1,4 acquisti al giorno pagati con gli strumenti registrati per l’iniziativa: carte di credito, di debito, bancomat o applicazioni mobile supportate.

Proiettando la media a fine giugno (181 giorni in totale), quando si concluderà la prima fase semestrale del Cashback, per rientrare nelle prime 100.000 posizioni della classifica dovrebbero poter bastare 252-261 transazioni. Lo scarto è dovuto al metodo di calcolo impiegato: 252 riferendo le 46 spese alla giornata di ieri, 261 includendo oggi.

Come scritto in apertura il calcolo è da ritenersi puramente indicativo. Ignoriamo quali dinamiche andranno a innescarsi, soprattutto nell’ultima fase dell’iniziativa, quando i cittadini a ridosso della posizione 100.000 potrebbero essere stimolati a incrementare la frequenza dei pagamenti per non rimanere esclusi dal Super Cashback, mentre chi si trova ai “piani alti” potrebbe anche rallentare certo di non essere raggiunto e spodestato. Ad ogni modo PagoPA ha già reso noto che la versione definitiva della classifica non sarà visualizzata prima del 10 luglio: è necessario un tempo tecnico affinché tutti i movimenti siano contabilizzati e conteggiati.