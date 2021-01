Quante transazioni servono per ottenere il Super Cashback da 1.500 euro previsto dall’iniziativa Cashback di Stato? Dalla scorsa settimana l’app IO permette a coloro che partecipano di vedere la propria posizione in classifica e capire di conseguenza se il numero delle spese effettuate è sufficiente o meno per allungare le mani sul bonus.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Ad oggi, lunedì 25 gennaio, bisogna aver effettuato almeno 33 pagamenti in negozio con uno dei metodi di pagamento registrati per risultare tra i primi 100.000 utenti. A conti fatti meno di due acquisti ogni tre giorni o una decina circa a settimana.

Il calcolo va inteso come indicativo in quanto possono trascorrere diversi giorni prima che le spese siano conteggiate in modo corretto. Sulla questione è intervenuta nei giorni scorsi PagoPA con un chiarimento, consigliando di conservare gli scontrini in modo da poter poi eventualmente segnalare le anomalie. Il Super Cashback da 1.500 euro verrà accreditato insieme al Cashback del semestre gennaio-giugno 2021 entro la fine di agosto, direttamente all’IBAN indicato da chi partecipa.

Ricordiamo che nelle scorse settimane, in seguito al confronto tra Adiconsum e Consap, è giunta la conferma che entro febbraio sarà messo a disposizione dei cittadini il modulo per i reclami relativi al Cashback di Stato, da compilare e spedire in caso di problemi.

Doveroso infine sottolineare che le voci di corridoio in merito a uno stop prematuro dell’iniziativa sono per ora prive di fondamento: prima di creare e alimentare allarmismi è meglio attendere notizie, conferme (o smentite) dalle fonti ufficiali. Abbiamo approfondito la questione in un articolo dedicato.