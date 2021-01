Qual è il numero minimo di transazioni necessario per allungare le mani sul Super Cashback da 1.500 euro previsto dal Cashback di Stato? Il premio, lo ricordiamo, verrà assegnato alla fine del semestre ovvero dopo che il 30 giugno si sarà conclusa la fase in corso dell’iniziativa. Ad essere conteggiate le spese effettuate nei negozi con uno dei metodi di pagamento supportati: carte di credito, di debito, bancomat e alcune applicazioni mobile.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Ad oggi, giovedì 28 gennaio, servono 39 pagamenti per piazzarsi tra i primi 100.000 partecipanti e ottenerlo. A conti fatti una media pari a 1,39 transazioni al giorno oppure una decina a settimana. A fine mese saranno circa 45.

Doveroso sottolineare che il calcolo è da intendere come indicativo in quanto possono trascorrere alcuni giorni prima che le spese siano conteggiate in modo corretto. Sulla questione è intervenuta in più occasioni PagoPA che si occupa dell’applicazione IO, consigliando di conservare gli scontrini così da poter poi eventualmente segnalare le anomalie.

A tal proposito, entro febbraio sarà disponibile il modulo per i reclami da compilare e spedire per qualsiasi problema legato all’iniziativa o a mancati accrediti. È il frutto del tavolo di confronto che ha riunito Adiconsum, PagoPA e Consap.

Il Super Cashback da 1.500 euro verrà accreditato insieme al Cashback del semestre gennaio-giugno 2021 entro la fine di agosto, direttamente sull’IBAN fornito da chi partecipa.

Ricordiamo in conclusione che le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane in merito a un possibile stop prematuro dell’iniziativa sono prive di fondamento. Ad oggi non ci sono notizie certe né conferme (o smentite) giunte da fonti ufficiali: meglio non creare o alimentare inutili allarmismi.