Cheil di Samsung fa il suo ingresso nel mercato NFT in Corea

Buone notizie arrivano dalla Corea del Sud. Infatti, Cheil Worldwide, un’agenzia di marketing del conglomerato Samsung, ha deciso di entrare nel mercato NFT. Un evento di tale portata la trasformerà nella prima società pubblicitaria a essersi affermata in questo settore nella Corea del Sud.

Ad aver riferito tale annuncio è stato il notiziario sudcoreano ChosunBiz. La testata giornalistica ha riferito che Cheil di Samsung ha un programma molto corposo che va ben oltre il semplice ingresso nel mercato NFT e che attualmente è in forte crescita. Infatti, la società avrebbe anche e soprattutto intenzione di lanciare un mercato per il commercio e il conio di risorse digitali.

Cheil Worldwide di Samsung cerca il record

All’effettivo, Cheil Worldwide è la prima tra le principali società sudcoreane a entrare nel business dei Token Non Fungibili. E che sia, in un certo qual modo, Samsung fa ancora più volume ed eco nel settore. Inoltre, ChosunBiz ha riferito che, pur essendo una società esperta in marketing, dispone di abbondanti risorse umane per poter entrare a piene mani nel mercato NFT.

Tra l’altro, stando a quanto questa testata giornalistica sudcoreana conosce sulla vicenda, Cheil starebbe anche pianificando attività di contenuti secondari. Si intendono quindi spettacoli, mostre, intrattenimento e giochi derivanti però da contenuti primari legati alla pianificazione e allo sviluppo di prodotti marketing adatti a questo obiettivo.

Cheil Worldwide di Samsung è praticamente impegnata a sviluppare ciò che le permetterà un’importante espansione del proprio business digitale. In questo sono compresi gli NFT e la produzione di contenuti più genericamente adatti al metaverso. In occasione dell’assemblea generale degli azionisti del 17 marzo 2022, Jeong-geun Yoo – CEO dell’azienda – al suo uditorio ha spiegato:

Poiché i canali di marketing come il metaverso e il commercio dal vivo si sono diversificati a causa della recente pandemia da Coronavirus, l’importanza dei contenuti basati sulla tecnologia è notevolmente aumentata e gli inserzionisti stanno concentrando il loro marketing su canali con risultati pratici chiedendo continuamente di rafforzare la loro efficienza.

